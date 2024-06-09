İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2024 Pazar / 3 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in 247 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 84'e çıktı
Dünya

İsrail'in 247 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 84'e çıktı

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 247 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte ölenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84 oldu.

9 Haziran 2024 Pazar 07:07 - Güncelleme:
İsrail'in 247 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 84'e çıktı
ABONE OL

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 247. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 247 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 37 BİN 84'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 247 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 274'ü Nusayrat Mülteci Kampı'nda olmak üzere toplam 283 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 698 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 84'e, yaralı sayısının 84 bin 494'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

14:43 Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in dün 274 kişinin ölümüne neden olan Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı "sivillerin hedef alındığı görülmemiş vahşilikte bir terör suçu" olarak niteledi

14:11 Papa Franciscus: Uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için her yola başvurarak acilen harekete geçmeye teşvik ediyorum

14:04 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dünkü Nusayrat saldırısında can kaybı 274'e çıktı

13:18 İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte ölenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84 oldu

13:03 İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nde son bir hafta içinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yaklaşık 50 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi

11:50 İsrail askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı

10:06 İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu

06:12 Washington'daki Gazze destekçisi göstericiler, Beyaz Saray'ın karşısında çadır kampı kurdu

06:07 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği son saldırıların, "Gazze'de güvenli yer olmadığını" gösterdiğini vurguladı ve toplu acıların sona ermesi çağrısı yaptı

06:02 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ederken, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı

04:35 İsrail'in Nusayrat katliamı sonrasında Aksa Şehitleri Hastanesi ölü ve yaralılarla doldu

02:44 İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki katliamı sonrasında Gazze'deki bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti

00:27 BM raportörü, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.