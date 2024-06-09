İsrail'in 247 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 84'e çıktı

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 247. gününde sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 247 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 274'ü Nusayrat Mülteci Kampı'nda olmak üzere toplam 283 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 698 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 84'e, yaralı sayısının 84 bin 494'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in dün 274 kişinin ölümüne neden olan Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı "sivillerin hedef alındığı görülmemiş vahşilikte bir terör suçu" olarak niteledi

Papa Franciscus: Uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için her yola başvurarak acilen harekete geçmeye teşvik ediyorum

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dünkü Nusayrat saldırısında can kaybı 274'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte ölenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84 oldu

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nde son bir hafta içinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yaklaşık 50 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi

İsrail askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu

06:12 Washington'daki Gazze destekçisi göstericiler, Beyaz Saray'ın karşısında çadır kampı kurdu

06:07 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği son saldırıların, "Gazze'de güvenli yer olmadığını" gösterdiğini vurguladı ve toplu acıların sona ermesi çağrısı yaptı

06:02 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ederken, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı

04:35 İsrail'in Nusayrat katliamı sonrasında Aksa Şehitleri Hastanesi ölü ve yaralılarla doldu

02:44 İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki katliamı sonrasında Gazze'deki bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti

00:27 BM raportörü, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti