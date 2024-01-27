İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 113. gününde sürüyor.

İSRAİL BASINI: HAMAS, GAZZE'DE ORDUNUN ÇEKİLDİĞİ YERLERDE YENİDEN GÜÇ KAZANDI

İsrail basınına göre, Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile orta kesiminde yeniden kamu hizmeti vermeye başladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, ismini vermediği iki yetkiliye dayandırdığı haberde, Hamas'ın, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde yeniden sivil idare bakımından güç kazandığı ifade edildi.

Haberde, Gazze'de savaş sonrasıyla ilgili karar alınmamasının Hamas'ın, kamu hizmetleri alanında güçlenmesini kolaylaştırdığı kaydedildi.

Savaş gibi acil durumlar için kurulan acil durum komitelerine ek olarak, önceden Hamas idaresinde olan belediyelerin, kuzey ve orta kesimlerde hizmet vermeye başladığına işaret edildi.

İsrail, daha önce pek çok defa, Gazze'ye yönelik savaşın amacının Hamas'ı yok etmek ve esirleri geri getirmek olduğunu belirtmişti ancak 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta henüz bu hedeflerden hiçbirini gerçekleştiremedi.

İSRAİL 113 GÜNDÜR, ABLUKASI ALTINDAKİ GAZZE'YE SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 113. gününde, çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde evlere düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan çok sayıda kişi Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki evleri bombalaması sonucu ise çoğu çocuk ve kadın 9 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail'in Refah kentinin El-Cenine Mahallesine düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Saldılar sonrasında yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan kayıp kişiler de bulunuyor.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI, 26 BİN 257'YE YÜKSELDİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 174 artarak, 26 bin 257'ye ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 113 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 174 Filistinliyi öldürdüğü ve 310 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı bölgede, halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "18 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 257'ye, yaralananların sayısının ise 64 bin 797'ye çıktığı kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 174 artarak, 26 bin 257'ye ulaştı.

İsrail'in yaklaşık 4 aydır düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden yüz binlerce insanın sığındığı güneydeki Refah kentinde "ciddi gıda krizi" yaşanıyor.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 113. gününde, çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail askerlerinin baskın gerçekleştirdiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

New York'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ABD'nin verdiği desteği protesto eden en az 8 gösterici gözaltına alındı.

05:05 İsrail basınına göre, Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile orta kesiminde yeniden kamu hizmeti vermeye başladı.

04:17 Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki 3 kadın esir asker, savaşın durmasını, esir takası anlaşması yapılmasını ve evlerine canlı olarak dönmeyi istediklerini belirtti.

02:38 Fas'ın 58 kentinde, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 4 aydır devam eden saldırıları protesto edildi.

02:35 Arap ülkeleri ve kurumları, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'deki soykırımını önlemek için aldığı ihtiyati tedbir kararlarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

00:38 TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail kararına ilişkin, "Bu karar, İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu başta olmak üzere, mevcut mezalimde sorumluluğu olan İsrailli her yetkilinin uluslararası hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacağı anlamını taşımaktadır.' dedi.

00:31 İsrail hava yolu şirketi El Al, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail aleyhinde soykırım davası açan Güney Afrika'ya uçuşların askıya alınacağını duyurdu.

00:25 İsrail, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Gazze Şeridi'nde ateşkes talep etmemesinden "memnuniyet" duyarken, Gazze'de soykırım suçları işlendiği gerekçesiyle açılan davanın değerlendirilmesini kabul etmesine ise tepki gösterdi.

00:11 Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında aldığı ihtiyati tedbir kararlarına, birçok ülke destek verdi.

00:09 Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin, Gazze'deki çalışanı Muhammad Ebu Saif'i bölgeden çıkarıp Almanya'ya getirmek istediği ancak İsrail'in buna engel olduğu bildirildi.

00:02 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararına ilişkin, "Bu kararla, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağı kesinleşti. İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giymiş olanlar yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemelerde de verecekler inşallah. İsrail'in bu yargılanma sürecini çok yakından Türkiye Cumhuriyeti olarak da takip edeceğiz." dedi.

00:01 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) başarısını tebrik etti ve savaş suçlarının failleri, İsrailli yetkililerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.