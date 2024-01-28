İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 114. gününde sürüyor.İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 26 BİN 422'YE YÜKSELDİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 165 kişinin öldürüldüğü, 290 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.
Saldırıların devam etmesi nedeniyle acil sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ya da yollardaki yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 422'ye, yaralı sayısının da 65 bin 87'ye yükseldiği belirtildi.
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