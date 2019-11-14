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İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 34'e yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 34'e yükseldi.

  • AA
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salı günü başlayan ve bu sabah 05.00'te varılan ateşkesle sona eren İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 2 kişinin daha cenazesine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail'in saldırıları nedeniyle salıdan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 34'e çıktığı ifade edildi.

Yaşamını yitiren Filistinlilerden 6'sının çocuk, 3'ünün kadın olduğu dile getirildi.

İsrail saldırıları nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 110 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

- GAZZE'DE SÜKÛNET HAKİM
 

Yaklaşık 2 gün süren ve bu sabah ateşkesle son bulan gerginliğin ardından Gazze Şeridi'nde sakinlik hakim oldu.

İsrail ordusu da ateşkesin ardından Gazze'den birkaç roket atıldığını, ancak yerel saatle 07.30'dan bu yana ateşkesi bozacak herhangi bir saldırı olmadığını bildirdi.

İsrail ordusu salı sabahı erken saatlerde Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artarken, İslami Cihad, İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, İslami Cihad ise İsrail tarafına 360'tan fazla roket atmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile varılan ateşkesin sabah yerel saatle 05.00'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

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