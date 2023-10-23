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Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 17. gününde sürüyor. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah kentine düzenlediği son saldırıda 18 kişinin öldüğünü duyurdu.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 16:57 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği son saldırıda 18 kişinin öldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah kentinin El-Cenine ve Es-Suud mahalleleri ile Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesini bombaladığı belirtildi.

Refah kentine yönelik bombardımanda 18 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne yönelik saldırıda da çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu aktarıldı.

-İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 19'u Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 23 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi ölmüş, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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