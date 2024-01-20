İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece boyu süren saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 106 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE GECE BOYU SÜREN SALDIRILARINDA ONLARCA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, gece boyu devam eden İsrail saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Karara beldesinde birçok eve düzenlenen saldırılarda ölenler ve yaralananlar oldu.

Ayrıca, Han Yunus'ta İsrail insansız hava aracı tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. Emel Hastanesi çevresi, yoğun saldırılarda sarsıldı. Kentin doğu ve güneyindeki Beni Suheyla, Ez-Zenne, Absan, Batn es-Semin bölgeleri de hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldı. Beni Suheyla'da iç bölgelere girme girişiminde bulunan İsrail güçleri, Filistin direniş gruplarının silahlı mukavemetiyle karşılaştı, bölgede yoğun çatışmalar yaşandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kenti de onlarca top mermisinin hedefi oldu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

BM, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonunun kadın olduğunu açıkladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenlediği belirtildi

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, büyük güçlerin uluslararası sistemi korumak için İsrail'e Gazze'deki saldırılarını durdurması gerektiğini söyleme yükümlülüğü bulunduğunu kaydetti

02:15 İsrail basınına göre, Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Gazze'deki savaşın, Hamas'ın elindeki 136 esirin ölümüyle bitmesi durumunda İsrail'in ilk kez kaybetmiş olacağını belirtti

01:02 İsrail'in, Lübnan'da Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nün sınırdan uzaklaştırılmaması durumunda askeri operasyonun kaçınılmaz olduğunu ABD'ye ilettiği belirtildi

00:55 ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam etse de Gazze'deki sivillere zarar verilmemesinin İsrail'in sorumluluğu olduğunu belirttiği kaydedildi

00:43 ABD yönetimi, 17 yaşındaki Tevfik Hicazi adlı Filistinli Amerikalı gencin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesini "ciddi endişeyle" karşıladığını bildirdi

00:01 İngiltere İşçi Partisi lideri, Filistin devletinin Filistinlilerin hakkı olduğunu söyledi