İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 704 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 181. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARINDA SON 10 GÜNDE 704 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 10 günde 704 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 181 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte 62 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 91 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının da 75 bin 668'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrailli bir doktor, Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilerin bacaklarının, kelepçelerin yol açtığı yaralanmalar nedeniyle kesildiğini belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 30'a yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında her saat yaklaşık 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İslam dinini terörizmle ilişkilendirenlerin, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde terör estiren Siyonist İsrail rejimi karşısında sessiz kaldığını söyledi.

İngiltere'de aralarında 3 eski Yüksek Mahkeme yargıcının da olduğu 600'den fazla avukat ve akademisyen, "İngiltere'nin İsrail'i silahlandırmaya devam ederek uluslararası hukuku ihlal ettiği" uyarısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarını görüştü.

Oxfam Intermon adlı İspanya merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) yayımladığı raporda, İsrail'in saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze'de bombalardan kaçarak kentin kuzeyine giden halkın temel gıda ihtiyaçları karşılanmadığı için "açlıktan ölüme terk edildiği" belirtildi.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanından biri olan Avustralya vatandaşı Lalzawmi Zomi Frankcom'un arkadaşı Jessica Olney, Frankcom'un, kendisini daha iyi bir dünya için adadığını söyledi.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısının görüşüldüğü çevrim içi toplantıda, ABD'li yetkililerin planı "gerçekçi" bulmaması üzerine "bağırdığı" belirtildi.

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 aydır sürdürdüğü saldırıların durdurulması ve bölgeye yardımların ulaştırılması talebiyle gösteri düzenledi.

ABD'nin İsrail'e, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında verdiği koşulsuz desteğin savaşı uzattığı, bu nedenle ülkede yaklaşan başkanlık seçiminde seçmenlerin Başkan Joe Biden ve Demokratları oy vermeyerek cezalandıracağı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) terörle mücadele konularında insan hakları özel raportörü Ben Saul, Gazze'ye yönelik orantısız saldırılarını 6 aydır sürdüren İsrail'in, uluslararası insancıl hukuka açıkça saygı göstermediğini söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında, son 10 günde 704 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile İsrail'in, Gazze'de ABD merkezli yardım kuruluşunun çalışanlarını hedef aldığı saldırıyı görüştü.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Hava Kuvvetleri'yle düzenlenen ortak operasyonla 38 bin öğün gıda paketinin Gazze'ye ulaştırıldığını duyurdu. Ayrıca yayımlanan Kızıldeniz raporunda Husilere ait 1 balistik füze ve 2 İHA'nın imha edildiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile İsrail'in, Gazze'de ABD merkezli yardım kuruluşunun çalışanlarını hedef aldığı saldırıyı görüştü.

06:51 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

04:33 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı ile güneydeki Refah kentinin batısında bir eve düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

02:34 Arap Birliği Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlaması çağrısında bulundu.

01:49 Katar ve İspanya, yardım operasyonları için Gazze Şeridi'nde güvenli koridorlar açılması çağrısında bulundu.

00:47 ABD'nin Gazze politikasını eleştiren 80 Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütü, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, "ABD'nin Gazze konusundaki retoriğini değil, somut politikalarını değiştirmesini" istedi

00:26 Katar, İsrail'in yıkıcı saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ni kıtlıktan kurtarmak için sınır kapılarının açılmasından başka alternatif olmadığını belirtti.

00:14 İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine saldırı düzenleyerek uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanını öldürmesine dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. İngiltere'de Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, 1 Nisan'da yaptığı basın açıklamasında, İngiliz yardım çalışanlarının Gazze'de öldürülmesinin tam anlamıyla utanç verici olduğunu belirterek, "Bu cesur insanlar, Gazze'de açlık çeken ailelere yardım etmeye çalışıyorlardı." dedi. Davey, İngiliz yapımı silahların bu tür saldırılarda kullanılmış olabileceği düşüncesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Hükümet, İsrail'e silah ihracatını askıya almak üzere derhal harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

00:09 İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının "talihsiz bir hata"dan ziyade "doğrudan bir saldırı" olduğunu belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 32 bin 975 Filistinli öldürüldü, 75 bin 577 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 456 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.