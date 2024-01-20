İsrail'in ''Gazze'' soykırımına kanıt olmuştu! AA'nın fotoğrafları ABD rapor kapağında

New York merkezli Koruma Sorumluluğu (R2P) Küresel Merkezi adlı uluslararası sivil toplum kuruluşu, 2023 yıllık raporunun kapağında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona'nın Gazze'de çektiği fotoğrafı kullandı.

R2P olarak bilinen ve uluslararası toplumun soykırım, savaş suçları, etnik temizlik ve insanlığa karşı suçlar gibi kitlesel vahşet suçlarının durdurulması üzerine çalışmalar yapan Koruma Sorumluluğu, 2023 yıllık raporunu yayımladı.

Sudan'dan Yemen'e dünyanın farklı çatışma bölgelerindeki insani duruma yer verilen raporda, "İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları" başlığı ile İsrail'in Gazze saldırılarına da geniş yer ayırıldı.

Raporda, "7 Ekim'den bu yana İsrail ve Gazze'de, muhtemelen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar da dahil akıl almaz dehşetler yaşandı. Küresel Merkez, ateşkes için aktif olarak savunuculuk yaptı." ifadeleri paylaşıldı.

41 sayfalık raporun ana kapağında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Hassona'nın çektiği fotoğrafın kullanılması dikkati çekti.

AA, İSRAİL'İN SUÇLARINI "KANIT" KİTABIYLA BELGELEDİ

İsrail'in kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, bazı ülkeler ise katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Söz konusu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

AA, uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan ve İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğinde görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitabı yayımladı.

"Kanıt"ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.

Kitapta ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesinde Filistinli mağdurları savunan Fransız avukat Gilles Devers'ın giriş yazısına yer verildi.

Devers yazısında, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraf ve videoları, "işlenen suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan temel deliller" olarak nitelendirdi.

AA'nın İsrail'in savaş suçlarını kanıtlayan fotoğraf ve videoları, Filistinlilerin haklarını savunan dünyanın dört bir yanından avukatların Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptıkları başvurularda da delil olarak kullanıldı.