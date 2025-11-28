İSTANBUL 21°C / 12°C
  İsrail'in Gazze soykırımında şehit sayısı artıyor: Kaç kişiyi katlettiklerini duyurdular
Dünya

İsrail'in Gazze soykırımında şehit sayısı artıyor: Kaç kişiyi katlettiklerini duyurdular

İşgalci İsrail, Gazze'de hedef gözetmeden sivilleri katletmeye devam ediyor. Katil İsrail ordusu bir tünelde silahsız ve savunmasız olan çok sayıda Filistinliyi şehit ettiklerini duyurdu.

28 Kasım 2025 Cuma 19:48
İsrail'in Gazze soykırımında şehit sayısı artıyor: Kaç kişiyi katlettiklerini duyurdular
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Nahal ve Golani Tugaylarına bağlı muharebe birliklerinin Refah'ın doğusundaki bölgede "operasyonlarını" sürdürdüğü kaydedildi.

Bu operasyonlar sırasında bir tünelde 9 Filistinlinin bulunduğu ve infaz edildikleri öne sürüldü.

Açıklamada, şu ana kadar bölgedeki tünellerden kaçmaya çalışan en az 30 Filistinlinin infaz edildiği ileri sürüldü.

Hamas'tan ise İsrail'in iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta Sarı Hat'ın gerisinde çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen, izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'ın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesini istemişti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişinin değerlendirildiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

