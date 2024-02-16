İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 133. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE 133 GÜNDÜR SÜRDÜRDÜĞÜ SALDIRILARDA CAN KAYBI 28 BİN 775'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 133 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 775'e yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 157 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 552'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'de 133 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 775'e çıktı

Ürdün, İsrailli yöneticiler aleyhinde UCM nezdinde başlatılan hukuki sürece dahil oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerle kalıcı anlaşmaya dair uluslararası talepleri reddederek, Filistin devletini tanıma yönündeki uluslararası tek taraflı tutumlara karşı olduğunu belirtti.

Gazze saldırılarının İsrail'e maliyeti 400 milyar dolara çıkabilir

Almanya ve İngiltere, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Gazze'de soykırımla yargılanan İsrail'e, insan hakları gruplarının artan baskısına rağmen Avrupa'dan silah desteğini sürdüren iki ülke olarak dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, İsrail'e Gazze'deki saldırılarından dolayı "silah ambargosu" uygulanması gerektiğini belirterek, "Bana göre, İsrail'e silah temin ederek bu çatışmayı körükleyen her devletin bunu durdurması gerekiyor." dedi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 7 sivil öldürüldü, birçok kişi de yaralandı.

09:44 Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile girilen çatışmalarda 4 Hizbullah mensubu ile 3 Şii Emel Hareketi mensubunun öldürüldüğü belirtildi.



ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine sivillerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik inandırıcı bir plan olmaksızın saldırmaması gerektiğini belirtti.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki hastanelerde "Filistinli savaşçıların gözaltına alındığı" iddialarının, sağlık sistemine karşı işlenen savaş suçunu meşrulaştırma girişimi olduğunu bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde elektriğin kesilmesi ve oksijen cihazının çalışmaması nedeniyle yoğun bakımdaki 3 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

04:29 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik insani yardımı artırma talebini görüşmeyi reddetti.

01:30 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'i Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya ve Usdud (Aşdod) Limanı üzerinden insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamaya çağırdı.

01:16 İsrail ordusu, 646. Paraşütçü Tugayı'nı abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden geri çektiği bildirildi.

00:37 Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Doğum Hastanesi'ne gelen hamile kadınlar ile yeni doğan bebeklerin zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını, kuvözdeki bebeklerin çoğunun ise yetim kaldığını belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.