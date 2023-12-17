İsrail'in Gazze'de biri rütbeli iki askeri daha öldürüldü!

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda savunmada görevli iki asker öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Orduda görevli Başçavuş Joseph Avner Doran'ın (26) dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 6623. Taburda Uzman Çavuş olan Shalev Zaltsman'ın da (24) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'deki çatışmalarda 5 askerin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 121'e, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 453'e yükseldi.