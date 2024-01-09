İsrail'in Gazze'deki katliamını gözler önüne serdi: Saatte 11 kişi öldürülüyor

BM Genel Kurulunda, ABD'nin son BM Güvenlik Konseyi kararında ateşkes değişikliği için kullandığı veto ele alındı.

Burada bir konuşma yapan Mansur, "Bugün burada toplu olarak katledilen bir toplumu temsilen bulunuyorum. Kimse buna maruz bırakılmamalı. Artık buna bir son verilmeli." dedi.

Konseyin bir yandan insani yardımların artırılması ve sivillerin korunmasını isterken diğer taraftan ateşkes çağrısında bulunmamasının anlaşılır olmadığının altını çizen Mansur, "Bu şizofrenik duruma artık bir son verilmeli." ifadesini kullandı.

Tüm dünyanın insani ateşkes çağrısında bulunduğuna dikkati çeken Mansur, "Modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir boyutta saldırı gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes çağrısını yineleyen Mansur, "90 gündür dünyada cehennem yaşanıyor. 90 gündür katliam var. Yeter demek için daha kaç Filistinlinin öldürülmesi gerekiyor?" sorusunu yöneltti.

"Gazze'de saatte 11 kişi öldürülüyor." diyen Mansur, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze halkının yüzde 1'inin öldürüldüğünü kaydetti.

Mansur, bunun Amerika'ya uyarlandığı düşünülürse 3 milyon Amerikalıya tekabül edeceğini belirterek "Bir dakika durun ve kendi toplumunuzla karşılaştırarak bir düşünün." diye konuştu.