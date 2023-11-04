İsrail'in Gazze'deki katliamları sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaptığı görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de Hamas'la ilgili statükonun devam edemeyeceğini savunarak "İsrail'in de Gazze'nin kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenemeyeceğini biliyoruz." dedi.

Görüşmelerinde, İsrail'in "meşru müdafaa hakkına" güçlü desteklerini dile getirdiklerini belirten Blinken, ABD Kongresinin İsrail'e ek destek konusunda çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in eylemlerinde uluslararası insani hukuka uyulması gerektiğini söylediğini anımsatarak "Sadece Gazze'de değil aynı zamanda Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum. (Batı Şeria'da) Burada, Filistinlilere yönelik kışkırtmalar ve aşırıcı şiddet durdurulmalıdır ve sorumlularından hesap sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hizbullah ve Lübnan konusundaki bir soru üzerine Blinken, "Bu çatışmada, ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz." diye konuştu.

Blinken, Gazze'de çok taraflı bir güç oluşturulması konusunda bir konuşma olup olmadığına ilişkin soruya, "Gazze'de 7 Ekim öncesi statükoya dönülmemeli ve dönülemez. Bu, kabul edilemez." yanıtını verdi.

- Hizbullah: Aksa Tufanı, Filistinlilerin kararı

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnanlılara hitaben yaptığı video konferansta, Lübnan ile İsrail sınırında bugüne kadar yaşananlarla (çatışmalarla) yetinmeyeceklerini söyledi.

Gazze Şeridi'nden başlatılan "Aksa Tufanı"nın birden fazla cepheye ve birden fazla alana yayıldığını kaydeden Nasrallah, şöyle devam etti:



"Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin modern tarihte eşi benzeri yok. Gazze'de 2 milyondan fazla insan, 20 yıldır boğucu bir kuşatma altında. Kimse bir şey yapmıyor."

Direniş hareketlerinin kararlarının kendi liderlerince verildiğini, İran'ın bunu benimseyip desteklediğini aktaran Nasrallah, "Aksa Tufanı operasyonu yüzde yüz Filistinlilerin kararı. İran, bölgedeki direniş hareketleri üzerinde herhangi bir vesayet uygulamamaktadır." dedi.

Nasrallah, "Bazıları 'savaşa giriyoruz' dememizi bekliyor. Zaten Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Esirler bırakılmadan ateşkes yok"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından tek başına düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın elinde bulunan esirler serbest bırakılmadan "geçici insani ateşkes teklifini reddettiklerini" söyledi.

ABD'nin geçici insani ateşkes teklifini zikretmeden "tüm güçleriyle devam edeceklerini" vurgulayan Netanyahu, "İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz." diye konuştu.

- İsrail, Şifa Hastanesi yerleşkesinin girişini vurdu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğu, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını bombalaması sonucu can kayıpları yaşandı.

İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti.

Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesinin çevresini vurduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarda ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail'in, sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirten Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail, Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun sahil yolundaki Reşid Caddesi'nde de iki ayrı noktada ambulansları hedef aldığını aktaran Kudra, söz konusu ambulansların da Refah Sınır Kapısı'na doğru yaralı taşıdığını kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, çok sayıda yaralının Mısır'da tedavi olmak üzere güneydeki Refah Sınır Kapısı'na doğru ambulanslarla yola çıkacağı duyurulmuştu.

- Netanyahu'dan Hizbullah'a uyarı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Lübnan sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Nasrallah'ı, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki savaşa müdahil olmama konusunda, "Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur." diyerek tehdit etti.

"Kuzey (cephesi) konusunda düşmanımıza tekrar ediyorum." diyen Netanyahu, "Bizi test etmeyin. Bu size pahalıya mal olur. Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "geçici ateşkese" ve Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediğini yineleyerek "Tüm gücümüzle devam ediyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen geçici ateşkesi reddediyoruz." dedi.

- İsrail, sığınmacıların kaldığı okulu bombaladı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde sığınmacıların kaldığı bir okulu bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı. Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 hastaneye yönelik saldırısına tepki göstererek İsrail'in ABD desteğiyle uluslararası yasalara meydan okuduğunu belirtti.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de "hastanelere sistematik bir şekilde saldırmasını" kınadı.

İsrail güçlerinin, Gazze'deki Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesine yönelik saldırılarına ilişkin Heniyye, "Bu katliamlar, işgalci İsrail'in ve kara kuvvetlerinin bir çıkmazda olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Hamas lideri, Gazze'ye saldıran İsrail ordusunun, "direnişin art arda saldırılarına" maruz kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Vahşet, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, İsrail'i ziyaretiyle aynı zamana denk gelmesi, ABD'nin İsrail işgaline yeşil ışık yakması ve açıkça desteğinin bir sonucu olmasının yanı sıra tüm insani değerlere ve uluslararası yasalara meydan okumaktır."

Mısır'ı "Gazze'deki kardeşlerine karşı sorumluluğunu yerine getirmek için Refah Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya" davet eden Heniyye, Arap ve İslam dünyasına da "öfkesini dile getirmeye devam etme" çağrısında bulundu.

- İsrail, Şifa Hastanesinde ambulans vurduğunu kabul etti

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırdığı, yakıt girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde saldırılardan kaçanların sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesinde ambulansı vurduğunu doğruladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın" hedef alındığı iddia edildi.

AA muhabirinin sorusu üzerine İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi olan son bir aydır adeta sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesinde ambulansın hedef alındığını itiraf etti.

İsrail ordusunun yoğun bombardımanına maruz kalan, dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre yaklaşık 500 bin kişi BM merkezlerine sığındı.

- Batı Şeria'da baskınlar sürüyor

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin gece saatlerinde düzenlediği baskınların adresi, Nablus, Cenin ve El-Halil kentleri oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, El-Halil'in güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında en az 10 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açan İsrail güçleri, mülteci kampındaki camiyi de bastı ve minaresine İsrail bayrağı astı.

Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na yapılan baskında, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Baskında gözaltına alınanlar oldu ancak sayı verilmedi.

Cenin'in güneyindeki Cebeğ beldesinde düzenlenen baskında da çatışmalar yaşandı.

- İsrail'in Gazze'ye hava ve kara saldırıları devam etti

İsrail, gece boyunca karadan ve havadan Gazze'nin kuzeyi ile güneyindeki farklı kentlere saldırılarını sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki En-Nasr ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde sivillerin yaşadığı evleri bombaladı.

Gazze'nin batısı ile kuzeyindeki Eş-Şati ve Cebaliya mülteci kampları ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun kentlerinde, güneyde ise Han Yunus ve Refah kentlerinde çok sayıda ev bombalandı. Saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Gazze'nin doğusundaki bölgeler de topçu ateşiyle vuruldu.

- Nasr Çocuk Hastanesine saldırıda 2 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişine düzenlediği saldırıda, 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini hedef aldı.

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hastanenin girişine düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Savaş uçaklarının aynı zamanda yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesi'nin merkezindeki bir camiyi ve Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombaladığı kaydedildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Refah'ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldığını ve Filistinlilere ait teknelerde yangın çıktığını aktardı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesinin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulunu bombaladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "İşgal kuvvetlerinin, Cibaliya Mülteci Kampı batısında binlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran El-Fahura Okulunu bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı." denildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayısı belirtilmedi.

- İsrail-Lübnan sınırında da çatışmalar devam ediyor

İsrail ve Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan topraklarındaki farklı bölgelere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında bilgi verildi.

İsrail'in, topçu atışları ve hava saldırısı ile Lübnan'ın Raşya el-Fuhar ve Kefr Hammam beldesinin etrafındaki dağlık bölgeleri vurduğu kaydedildi.

İsrail'e ait silahlı insanız hava araçlarının, Ayta Şaab beldesi çevresine de iki saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde, Kefr Kella beldesindeki boş bir eve İsrail'den fırlatılan bir füzenin isabet ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu da Lübnan topraklarından düzenlenen roket saldırılarına karşılık Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına roketler atıldığı belirtildi. Açıklamada, atılan roketlere karşılık Hizbullah'a ait noktaların vurulduğu kaydedildi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.