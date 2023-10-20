İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2023 Cuma / 6 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,005
  • EURO
    29,7027
  • ALTIN
    1795
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısında ölenler için cenaze töreni düzenlendi
Dünya

İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısında ölenler için cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik saldırısında ölenler için cenaze töreni yapıldı.

AA20 Ekim 2023 Cuma 17:31 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısında ölenler için cenaze töreni düzenlendi
ABONE OL

İnşa tarihi 425 yılına uzanan Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda düzenlenen cenaze merasimine Hristiyan ve Müslüman Filistinliler yoğun katılım gösterdi.

Töreni Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi Piskoposu Piskopos Aleksios yönetti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden olan yüzlerce Hristiyan ve Müslüman bu kiliseye sığınmıştı.

Kilise, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı El-Ehli Baptist Hastanesi'nin yakınlarında bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısında 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinin Başkanı Remzi Huri yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması bir savaş suçudur." demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.