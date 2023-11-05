İsrail'in Gazze'deki soykırımına alçak kılıf! The Economist'ten isyan ettiren haber

Her 1 saatte 6 çocuğun katledildiği Gazze'deki insanlık dramına İngiliz kılıfı... The Economist vahşeti meşrulaştırdı, İsrail'in adını bile geçirmeden çocuk soykırımının nedenini Filistin'deki doğum oranının çok yüksek olmasına bağladı.

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana artarak devam eden vahşi saldırılarında 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadın toplamda 9 bin 488 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "Enkaz altında 1250'si çocuk 2 bin 200 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldık" açıklamasında bulundu. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alması sonucu dünyanın gözü önünde tarihin en büyük ve en acı çocuk katliamları gerçekleştirilirken İngiliz The Economist, terör devleti İsrail'in 'çocuk katliamına' adeta kol kanat geren bir habere imza attı.

'ÖLÜ SAYILARI ŞİŞİRİLMİŞ'

"Neden Gazze'deki kurbanların çoğu çocuk?" başlıklı skandal haberde, Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı 7-24 Ekim tarihleri arasındaki ölü sayılarının 'şişirilmiş olma endişesi taşıdığı' ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanlığının Hamas tarafından yönetildiği vurgulandı. Ukrayna-Rusya savaşıyla Gazze saldırısındaki ölü sayılarının karşılaştırıldığı haberde, "Çok daha büyük iki güç (Ukrayna-Rusya)" ve "Çok daha uzun dönemde" ifadeleriyle İsrail vahşeti adeta küçümsendi. Ukrayna'da yaklaşık 9 bin 800 sivil ölümünün 550'den azının çocuk olduğu ancak Gazze'de bu oranın çok yüksek olmasının nedeni 'genç nüfus yapısına' bağlandı.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR

The Economist'in İsrail'in adını bile geçirmediği, sanki Filistinli çocukların kendi kendilerine öldüğü algısıyla kaleme aldığı haberde katliama 'doğum oranı çok yüksek' denilerek adeta kılıf hazırlandı. İşgalci gücün katliamları yerine bölgenin demografik yapısıyla hedef şaşırtan haberde "çok çocuk ölüyor çünkü çok çocuk var" denildi.

The Economist'in sosyal medya hesabından paylaştığı haber ise büyük tepki topladı. "Bebek ölümlerini normalleştirme" çabası olarak nitelendirilen habere, "Bu makalenin amacı nedir? Okuyucuya Filistinli kadınların iki yerine üç çocuğu olduğunu bildirmek için... Bu, İsrail'in bir yerine iki çocuğu öldürmesi anlamına mı geliyor?" şeklinde binlerce yorum yapıldı.

PENTAGON KAMP SALDIRISI İÇİN TEL AVİV'DEN AÇIKLAMA İSTEDİ

ABD merkezli Politico dergisinin, Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Pentagon, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik ilk saldırısının ardındaki düşünce ve süreç hakkında bilgi talebinde bulundu. Yetkili, Pentagon'un ayrıca İsrail'den, "sivillerin zarar görmemesini sağlamak için çaba sarf etmesini" istediğini söyledi.