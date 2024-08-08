İsrail'in Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 307. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN FARKLI YERLERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 25 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çeşitli noktaları hedef alan saldırılarında 20 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde çeşitli bölgeler ve evlerin hedef alındığı saldırılarda ise 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Basal, ayrıca İsrail'in 91 gündür Gazze'nin kuzeyine gıda ve yaşamsal malzemelerin girişine engel olduğu bilgisini verdi.

Sivil Savunma Biriminden yapılan bir diğer açıklamada da Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde İsrail hava saldırısı sonucu beyaz eşya depoları ve çevre dükkanlarda çıkan büyük çaplı yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangınlarda sadece maddi hasar meydana geldiği bildirilen açıklamada, ekiplerin depolardaki yangına müdahale ettiği sırada bölgeye düzenlenen ikinci bir saldırıdan kurtulduğu belirtildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:57 İsrail basınına göre Tel Aviv, Filistin vergi gelirlerinin transferini üstlenen Norveç'le anlaşmayı iptal etti

03:36 İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İran ve Hizbullah'a yönelik herhangi bir önleyici saldırının İsrail ordusunun altından kalkamayacağı bölgesel bir savaşa yol açacağını belirterek, "Tel Aviv, ABD desteği olmadan buna giremez." açıklamasında bulundu

02:34 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki saldırılarının kalıcı olarak durdurulması halinde Tahran'ın İsrail'e saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialara ilişkin, ülkesinin Gazze'deki işgalin sonlandırılmasını, İsrail'i cezalandırmayı ve bu ülkenin saldırılarının tekrarını önlemeye öncelik verdiğini söyledi

02:15 İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi

01:38 İsrail'in Guantanamosu olarak adlandırılan Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde akılalmaz işkencelere maruz kalan Filistinli İbrahim Atıf Salim, "ağır dayaklardan elektrik şoklarına, tükürmekten buzla dolu odalarda çıplak bırakılmaya kadar türlü işkence ve ihlallere maruz kaldığını" söyledi

01:22 Avustralya'da belediye başkanı, Filistin yanlısı mitingler nedeniyle yapılan güven oylamasını kazandı

00:39 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'in "açık bir teklif" sunmasına rağmen Hamas'tan "ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili bir yanıt alamadıklarını" söyledi

00:16 İsrail'e uçuşları askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısı 20'ye ulaştı

00:12 Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırılıkçı ve ırkçı hükümetinin siyasi amaçları için tüm bölgeyi kaosa sürüklediğini belirterek, "(Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail) Heniyye'yi öldürerek barışa yönelik çabaları yok etti." dedi