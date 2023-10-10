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Dünya

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA10 Ekim 2023 Salı 10:56 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 gazeteci hayatını kaybetti
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Gazze'deki hükümet basın ofisi, İsrail saldırılarında basın camiasının yaşadığı kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 7 basın mensubunun yaşamını yitirdiği, 10'unun yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Ölen gazetecilerin isimleri Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah olarak sayılırken, Nidal el-Vahidi ile Heysem Abdulvahid'in kayıp olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in sivil yerleşim yerlerine bombardımanlarında 40 medya kurumunun tamamen ya da kısmen hasar gördüğü aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının, gece saatlerinde Gazze'nin Rimal semtine yoğun hava saldırılarında Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh'un yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Sonrasında aynı bölgeye hava saldırısında yaralanan gazeteci Hişam en-Nevacihe'nin de hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

- FİLİSTİNLİ GAZETECİLER MESLEKTAŞLARININ CENAZESİNE KATILDI

İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazeteciler Tavil ve Subh'un cenazelerini meslektaşları kaldırdı.

Filistinli medya mensupları, Tavil ve Subh'un naaşının kaldırıldığı Şifa Hastanesi önünde bir araya geldi. Alanda toplanan gazeteciler, meslektaşlarının cenaze namazına katıldı.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, cenazede yaptığı konuşmada, İsrail'in gazetecileri haber takibi yaptıkları sırada soğuk kanlılıkla hedef aldığını belirterek, "Üzerlerinde basın mensubu olduklarını gösteren kıyafetler olmasına rağmen hedef alındılar, İsrail vahşetinin kurbanı oldular." dedi.

Maruf, basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili uluslararası kurumlara, İsrail'i cesaretlendiren suskunluğuna son verme çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da Filistinli gruplar adına yaptığı konuşmada, İsrail'in gerçeklerin üstünü kapatmak için gazetecileri kasıtlı olarak öldürdüğünü söyledi.

Kasım, Filistin medyasının İsrail'in suçlarını ortaya çıkarmayı sürdüreceğini ifade etti.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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