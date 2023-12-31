İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 21 bin 822'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 86 gündür devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA CAN KAYBI 21 BİN 822'YE YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 86 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü, 286 Filistinliyi yaraladığı belirtildi. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 822'ye, yaralı sayısının da 56 bin 451'e yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

ABD'li yönetmen Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

İsrail ordusundan yetkililerin, Gazze Şeridi'nden atılan füzeleri "sıfıra indirmenin" mümkün olmadığını belirttiği aktarıldı.

Filistin asıllı İngiliz Doktor Basil Bedir, Gazze Şeridi'ndeki sağlık ekiplerinin çok yorgun ve oldukça komplike vakalarla ilgilenmek durumunda, olduğunu söyledi

İsrail basınına göre Gazze sınırındaki onlarca askerde şark çıbanı vakası şüphesi var

BM Filistin Raportörü, İsrail güçlerine verilen talimatın "Gazze'yi yok etmek ve yerleşmek" olduğunu söyledi

İsrail ordusunun gece boyu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldürüldü, çok sayıda Filistinli yaralandı

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00:08 Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli yetkililerin Gazze'de "soykırım" yaptığını belirterek, iktidardan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istedi