İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 21 bin 822'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 86 gündür devam ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 86 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü, 286 Filistinliyi yaraladığı belirtildi. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 822'ye, yaralı sayısının da 56 bin 451'e yükseldiği kaydedildi.
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