İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi

AA 16 Mayıs 2021 Pazar 10:45 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:16

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına dün gece yarısından itibaren devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 10'u kadın, 8'i çocuk olmak üzere 23 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son saldırılarla Gazze'de 47'si çocuk, 29'u da kadın olmak üzere 174 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1200'e çıktığı ifade edildi.

- Morglarda yer kalmadı

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede durumun giderek kötüye gittiğini söyledi.

Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de büyük bir yıkım oluştuğunu ve morglarda yer kalmadığını ifade etti.