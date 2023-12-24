İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2023 Pazar / 12 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 424'e çıktı
Dünya

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 424'e çıktı

İsrail, 79 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 20 bin 424'e yükseldi.

24 Aralık 2023 Pazar 07:15 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 424'e çıktı
ABONE OL

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 79 gündür devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 20 BİN 424'E ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Kudra, son 24 saatte İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha öldürüldüğünü, 384 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 424'e, yaralananların sayısının da 54 bin 36'ya yükseldiğini duyurdu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

15:32 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli 2 gazetecinin daha öldürüldüğü duyuruldu

15:25 Netanyahu, Gazze'de son 24 saatte 14 İsrail askerinin daha öldürülmesi üzerine, "Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor ama savaşmaya devam etmek dışında seçeceğimiz yok" dedi.

14:13 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 20 bin 424'e yükseldi, yaralı sayısı da 54 bin 36 oldu

11:24 İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin merkezinde düzenlediği saldırılarda en az 40 Filistinli hayatını kaybederken, çoğu çocuk ve kadın onlarca Filistinli yaralandı.

11:16 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı

11:10 Fransa'nın başkenti Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) Başkanı ve eski Kültür Bakanı Jack Lang, Gazze'de yaşananların bir "felaket" olduğu değerlendirmesinde bulundu

09:33 İsrailin Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi

08:07 İsrail ordusu, 2,5 ayı aşkın süredir bombaladığı abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 8 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

07:45 İsrail ordusu Batı Şeria'da Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

05:47 İsrail ile çatışan Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

01:14 Filistin: İsrail BMGK'nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.