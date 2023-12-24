İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 424'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 79 gündür devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Kudra, son 24 saatte İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha öldürüldüğünü, 384 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 424'e, yaralananların sayısının da 54 bin 36'ya yükseldiğini duyurdu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli 2 gazetecinin daha öldürüldüğü duyuruldu

Netanyahu, Gazze'de son 24 saatte 14 İsrail askerinin daha öldürülmesi üzerine, "Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor ama savaşmaya devam etmek dışında seçeceğimiz yok" dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 20 bin 424'e yükseldi, yaralı sayısı da 54 bin 36 oldu

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin merkezinde düzenlediği saldırılarda en az 40 Filistinli hayatını kaybederken, çoğu çocuk ve kadın onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) Başkanı ve eski Kültür Bakanı Jack Lang, Gazze'de yaşananların bir "felaket" olduğu değerlendirmesinde bulundu

İsrailin Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi

İsrail ordusu, 2,5 ayı aşkın süredir bombaladığı abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 8 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

07:45 İsrail ordusu Batı Şeria'da Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

05:47 İsrail ile çatışan Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu



01:14 Filistin: İsrail BMGK'nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor