İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 800'e çıktı

İsrail, Gazze'de 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 18 BİN 800'E ÇIKTI



Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıların 70. gününe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Buna göre, saldırılarda şu ana kadar ölenlerin sayısı, 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 800'e yükseldi. Ölenler arasında 300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ve 89 gazeteci yer aldı. Yaralı sayısı 51 bine çıkarken, enkaz altında ve yol kenarlarındaki 7 bin 500 kişinin cesedine halen ulaşılamadı.

- ALTYAPI VE SAĞLIK SİSTEMİNE YÖNELİK SALDIRILAR



Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir sivil yerleşim alanını bombalaması nedeniyle çok sayıda kişinin öldürüldüğü belirtilmişti. Hastanelere yönelik saldırıların bir uzantısı olarak Kamal Advan Hastanesi askeri kışlaya dönüştürüldü, buradaki yaralı ve hastalar Şifa Hastanesine gitmeye zorlandı. Kemal Advan Hastanesi Müdür Ahmed el-Kahlut başta olmak üzere 70 sağlık çalışanı alıkonuldu. İsrail, hasta, yaralı ve sağlık personelini su, yiyecek ve elektrikten mahrum bırakmaya, yaralı ve hastaların hastaneye ulaşmasını engellemeye devam etti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

00:14 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlık çalışanlarının gözaltına alınmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

15.12.2023

İsrail saldırılarına karşılık olarak Gazze'den atılan roketlerden biri işgal altındaki Kudüs'ün batısında Beyt Şemes'te açık bir alana düştü

Gazetecileri Koruma Komitesi, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince Kudüs'te darp edilmesini kınadı ve İsrail'e 'gazetecileri hedef almama' çağrısında bulundu

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yaralanan ve sığındığı bölge kuşatılarak ilk yardım ekiplerinin saatlerce müdahalesine izin verilmeyen, Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka, yaşamını yitirdi.

BM: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Taraflar, uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine saygılı olmalı, gazeteciler ve medya çalışanları korunmalıdır

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü açıkladı.

İngiliz Dışişleri: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Gazeteciler insancıl hukuk koruması altındadır. Tarafları gazetecilere saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e giden iki konteyner gemisini hedef aldıklarını duyurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin yaşadığı bir okulu hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması için ABD yönetimine çağrı yaptı

Çin, Suudi Arabistan ve İran, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları derhal durdurmasını istedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de "insani ateşkes" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

BM: İsrail'in saldırıları üçüncü ayını da tamamlarsa, Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişi yoksullaşacak ve bu ülkeler yaklaşık 10,3 milyar dolar gelir kaybına uğrayacak

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, ülkesinin Gazze'yi tamamen işgal etmesini ve burada yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını istedi.

Eski İsrail Savunma Bakanı Gantz: Dünya Hizbullah'ı İsrail sınırından uzaklaştırmazsa biz yapacağız

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas'ın elindeki esirler hakkında bilgi almak için "sahte paralarla" ilan dağıttı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 7 Ekim'den sonraki üçüncü toplantılarında da Gazze'de ateşkes çağrısı yapmak üzerinde fikir birliğine varamadı.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği zirvesinde büyük çoğunluğun istediği Gazze'de ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması nedeniyle yapılamadığını söyledi

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 300 sağlık çalışanının öldüğü, çeşitli hastanelerin yanı sıra 108 ambulansın hedef alındığı Gazze Şeridi'nde, sağlık sektörünün çok zor durumda olduğunu belirtti

Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 subayının öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında bazı siviller yaralanırken, Hizbullah da İsrail'e ait 4 askeri noktayı hedef aldı.

ABD'de İsrail'i eleştiren önemli kişi ve kurumları susturmak üzere örgütlenen J-Ventures adlı grubun, Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketi yöneticilerinden büyük finansörlere ve İsrailli yetkililere uzanan bir ağdan aldıkları güçle Filistin yanlısı kişileri sindirip işlerini ellerinden almaya kadar uzanan bir tür cadı avı yürüttükleri ortaya çıktı.

Katar'da Gazze'deki İsrail saldırılarından etkilenen Filistinlileri desteklemek amacıyla yardım maçı gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu ile birlikte İskandinav ülkeleri ve Benelüks ülkelerinin daveti üzerine gittiği Norveç'in başkenti Oslo'da temaslarda bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cuhr ed-Dik bölgesinde, hedef aldıkları İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan aktivistler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve öldürülen çocuklara dikkati çekmek için çocuk ayakkabılarından oluşan bir kule yaptı.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, İsrail-Filistin savaşında gazetecilerin öldürülmesinin kapsamlı bir şekilde aydınlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyon kanalının muhabiri Vail ed-Dahduh elinden ve karnından yaralandı.

İsrailli yetkililerin ülkenin güneyinde bulunan Negev Cezaevi'ndeki Filistinlilere yönelik baskılarını artırdığı ve hayatlarını dayanılmaz bir cehenneme çevirdiği bildirildi.

Sivas'ta AK Parti Gençlik Kolları ile Sivas Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları öncülüğünde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan kalabalık, Filistin'de yaşanan katliama dur demek için 'SayStop' eylemi gerçekleştirdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde aileler, İsrail saldırılarında ölen yakınlarının cenazelerini, bombardımanın devam etmesi nedeniyle mezarlıklara ulaşamadıkları için rastgele kazılmış toplu mezarlara defnetmek zorunda kalıyor.

İsrail'in Gazze'de doktor ve sivil halka yönelik yaptığı katliama karşı tüm dünyayı tepki vermeye çağıran HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "Hastanelere yapılan baskınlarda doktorlar Hamaslıymış gibi esir alınıyor ve onlara işkence yapılıyor. Bu savaş adeta silahsız toplumu yok etmektedir. Burada vefat eden insanların 4'te 3'ünün fazlası kadın ve çocuktur. Çoğunlukla kadın ve çocukların öldürüldüğü savaş savaş mıdır?" dedi.

Ürdün'de, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 51'inin, Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın başbakanlık görevini üstlenmesini desteklediğini ortaya koydu.

Van ve Hakkari'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına basın açıklamalarıyla tepki gösterildi, Bitlis'te Filistin halkı yararına kermes düzenlendi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 10. cuma namazında da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, İsrail güçlerinin kısıtlamaları nedeniyle yine neredeyse boş kaldı.

Polonya'nın Wroclaw kentinde kimliği belirsiz 5 kişi, bir Hanuka menorasını (8 günlük Yahudi bayramı Hanuka boyunca yakılan bir şamdan) tahrip etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'nin kuzey ve güneyinde kara operasyonları ve askeri operasyonların olduğu yüksek yoğunluklu bir aşamanın ortasında olduklarını belirterek, bir sonraki aşamanın Hamas liderliğini hedef alıp istihbarat odaklı operasyonlara dönüşeceğini savundu.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 420'ye ulaştı.

AB ile 13 ülke, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimci şiddetiyle mücadele etmek için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı, Filistinlilere saldırıları kınadı

İsrail yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden dahil üst düzey ABD'li yetkililerin Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm konusunu dillendirmesinden rahatsızlık duyduğu ve Washington yönetimine bu konuda kamuya açık şekilde konuşmaması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Kızılhaç Başkanı Mirjana Spoljaric, esirler konusunda Hamas'a baskı yapmanın işe yaramayacağını, bunun yeni bir esir takası anlaşmasının önünü kesebileceğini savundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2'si asker 3 İsrailli esirin cesedini bulduğunu duyurdu.

İsrail ordusuna ait uçaklar, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde yaşayan sivilleri "Hizbullah konusunda uyaran broşürler" attı.

Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Sekreteri Ahmed Nadeem, İsrail'in her zaman medyayı ve anlatıyı kontrol etmeye çalıştığını ancak bu sefer başaramayacağını söyledi.

Eski Portekiz Avrupa İlişkileri Devlet Sekreteri Bruno Maçaes, Türkiye'nin, Gazze ve Ukrayna'da "kritik" bir pozisyona sahip olduğunu vurgulayarak "Gazze söz konusu olduğunda Türkiye, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ve İran gibi bölgenin önde giden ülkeleriyle toplantı düzenlemelidir. Bu toplantının düzenlenmesi dünyaya son derece önemli bir mesaj verecektir. Umarım bu gerçekleşir." dedi.

Sırp psikolog ve çocuk psikoterapisti Snezana Andjelic, "Gazze'de şu anda yaşananlar Hamas yüzünden değil. Gazze'de yaşananlar soykırımdır. Öldürülen 7 bin çocuk Hamas değil. Bu çocuklar her birimizin sorumluluğundadır, uluslararası toplumun sorumluluğundadır." dedi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir aracı roketle vurdu.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren; Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Filistin yanlısı paylaşımların kısıtlandığı ve sansürlendiği iddialarına ilişkin sorularına yanıt vermesini istedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5 kişinin öldüğünü duyurdu.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurdu.

06:54 İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı noktalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

06:31 Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana altıncı kez iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandı.

01:54 İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği'nin, Gazze konusunda açık ve güçlü bir tutum benimsemeyerek ve çifte standart uyguladığı algısı vererek "kredibilitesini kaybettiği" uyarısında bulundu.

01:02 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrail'de bir araya geldiği Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'ye yönelik saldırılardaki "yoğun dönemin" haftalar içinde sona ermesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

00:53 İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den 6 Aralık'a kadar spor camiasından 85 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

00:17 Gazze'deki İsrail saldırıları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin öldürülmemesi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

00:02 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 7 Filistinliyi yaraladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere, 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 105 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.