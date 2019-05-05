İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 5'e yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik dün sabah saatlerinden bu yana devam eden saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 5'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 25 yaşındaki Halid Muhammed Ebu Kalik şehit oldu.

Kalik'in şehit olmasıyla İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinli sayısı 5'e çıktı. Saldırılarda 40 Filistinli yaralandı.

İsrail'in dünkü saldırılarında 14 aylık Saba Mahmud Ebu Arar ve onun hamile annesi Saliha Ahmed Ebu Arar ile karnındaki bebeğinin yanı sıra 22 yaşındaki İmad Muhammed Nesir şehit olmuştu.