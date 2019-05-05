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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 7'ye yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik dün sabah saatlerinden bu yana devam eden saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.

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Gazze'nin merkezindeki Aksa Hastanesi ve bölgedeki kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, kentin orta kesimlerindeki el-Bureyc mülteci kampına İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında 2 Filistinli şehit düştü. 
 
Öte yandan Gazze'nin batısındaki Şatı mülteci kampına yönelik hava saldırısında da 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. 

43 KİŞİ YARALANDI

Son hava saldırılarıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 7'ye yükseldi. Kaynakların belirttiği yaralı sayısı da 43'e çıktı. 
 
Gazze'nin çeşitli noktalarına hava saldırıları sürerken, ara ara topçu ateşleri de kentin belirli noktalarını vuruyor. Akdeniz sahilinden de İsrail Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle yapılan atışlarla Gazze Limanı ve çevresindeki bazı yerleşim birimleri hedef alındı. 
 
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden dün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 5 Filistinli şehit olmuştu. Atılan roketler nedeniyle biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı. 
 
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.
 
Gazze Şeridi'nden cuma günü de sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit olmuştu. Ayrıca yine cuma günü Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana yapılan barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

E-5’de akan trafiğe aldırmadan yolun karşısına böyle geçti

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