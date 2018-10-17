İşgalci İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında 1 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanı Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesine düzenlediği hava saldırısında, Naci ez-Zeanin (25) isimli Filistinli gencin şehit düştüğünü ifade etti.

Açıklamada ayrıca İsrail'e ait savaş uçaklarının sabah erken saatlerden bu yana Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan bir dizi hava saldırısında 3 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise son saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "askeri uçağın, İsrail'e roket atmaya hazırlanan Gazze'nin kuzeyindeki bir hücreyi hedef aldığını" kaydetti.

İsrail ordusundan bu sabah yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentine roket atılmasına karşılık savaş uçaklarının Gazze'deki terör hedeflerine saldırmaya başladığı" ifade edilmişti.

Sınır kapıları kapatıldı, avlanma mesafesi düşürüldü

Öte yandan İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Biru's Sebi kentine roket atılmasına karşılık Kerm Ebu Salim ile Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının kapatılması yönünde talimat verdi.

Liberman, ayrıca Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesinin 6 milden 3 mile düşürülmesini emretti.

Haberde ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un ABD ziyaretini kısaltarak, İsrail'e dönmeye karar verdiği belirtildi.

İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı ise Gazze Şeridi yakınlarındaki Yahudi yerleşim yerlerinde ikamet edenlere, "açık veya kapalı alanlarda toplanmaktan sakınmaları" uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Liberman dün yaptığı açıklamada, çarşamba günü İsrail güvenlik ve siyasi işler kabinesine Gazze'ye geniş kapsamlı bir saldırı planı sunacağını duyurmuştu.

Liberman, "Birleşmiş Milletler, Mısır ve Katar aracılığıyla yapılan ara buluculuk çabalarının, Gazze'de ateşkesi sağlamak için çözüme götürecek bir formüle ulaşmadığını, Hamas'a şiddetli bir darbe yöneltmekten başka çare kalmadığını" savunmuştu.