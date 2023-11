İsrail'in Gazze'ye saldırıları 27. gününde! Can kaybı 9 bini geçti

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 27'inci günde de devam ediyor.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı.

Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE BM OKULUNUN ÇEVRESİNİ VURDU

İsrail ordusunun Gazze'de, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ait (UNRWA) okulunun çevresine düzenlediği saldırıda en az 5 kişi öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Saldırıda, yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı, UNRWA'a ait Ebu Asi okulunun çevresi de hedef alındı.

İsrail saldırısında en az 5 kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında, İsrail ordusuna ait tank ve araçları hedef aldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Gazze'de sivil can kayıplarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek "Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez." dedi.

BM: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü kara operasyonu, yerinden edilmiş yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanlığı, Gazze'deki sivillere yardım için banka hesabı açtı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese , sivillerin korunması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Her Filistinlinin hayatı, her İsraillinin hayatı gibi önemlidir." dedi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatlarıyla, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi halkına destek olmak için bağış kampanyası başlatıldı.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını sürdüren ve son bir ayda 38 basın mensubunu öldüren İsrail, Birleşmiş Milletlerin (BM) "2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü"nde de bu suçlar karşısında "dokunulmaz statüsünü" korudu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda bir İsrailli yarbayın öldürüldüğü ve 31 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 3 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askerinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 65 Filistinliyi gözaltına aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, uluslararası toplumun Gazze'deki sivil ölümleri kabul etmeyeceğini belirtti.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıları kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, gazetecilerin İsrail'in yaptıklarının "savaş suçu" teşkil edip etmediği yönündeki sorularına, bu konuda halihazırda Bakanlığın bir değerlendirmesinin olmadığı yanıtını verdi ve saldırıları neden kınamadıklarına ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Ürdün, İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi için Mısır'a üçüncü insani yardım uçağını yolladığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bağış etkinliğinde kendisine "Gazze'de ateşkes çağrısı" yapan hahama, "Esirlerin serbest bırakılması için araya ihtiyacımız var" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de görevini yaparken öldürülen basın mensupları için uluslararası toplumun, basın ve medya kuruluşlarının, güçlü bir tepki vermesi gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli, Nasır Hastanesi'ne sığındı.

İsrail ordusunun Gazze'de, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ait (UNRWA) okulunun çevresine düzenlediği saldırıda en az 5 kişi öldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in saldırıları sonucu faaliyetine son vermek zorunda kalan Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ndeki kanser hastalarının tedavilerine devam edilmesi, Gazze'deki diğer çocuk ve erişkin yoğun bakım hastalarından tıbbi açıdan uygun olarak değerlendirilenlerin Türkiye'ye nakli konusunda tüm desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda şu ana kadar 17 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde 2 İsrail askeri aracını imha ettiklerini duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

06:27 Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü bildirdi.

06:09 İsrail ordusu; savaş uçakları, topçular ve savaş gemileriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini yoğun bombardıman ateşine maruz bıraktı.

05:36 İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

03:22 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 70 ajans çalışanının öldüğünü bildirdi.

02:55 Yemen'deki Husiler, çok sayıda insansız hava aracını (İHA) İsrail içlerindeki birçok hedefe doğru fırlattıklarını duyurdu.

02:44 Gazze Şeridi'nde Katolik Kilisesi'nde ayin yapan Hıristiyanlar, kilisenin yakın çevresine düzenlenen İsrail bombardımanı nedeniyle büyük endişe yaşadı.

01:48 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda faaliyet gösteremediğini belirterek hayat kurtarmak için acil destek çağrısında bulundu.

01:10 Fransa, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında yaşanan ağır can kaybından kaygı duyduğunu bildirdi.

01:01 Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail-Filistin sorunu için "iki halk, iki devletli çözüm"ü işaret etti.

00:40 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuğun aileleriyle birlikte ağırlanarak her türlü tıbbi ihtiyaç ve bakımlarının iyileşip ülkelerine dönene kadar devlet hastanelerinde sağlanması talimatını verdi.

00:21 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

00:03 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarından endişe duyduklarını belirterek, "saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar" olabileceğini vurguladı.

00:00 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Gazze'de binlerce çocuk ve yetişkinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, İsrail'in, uğradığı saldırıya beklenecek mantıklı tepkinin çok ötesinde karşılık verdiğini ifade etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.