İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor! Vefat eden Filistinlilerin sayısı açıklandı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor.

"İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM PLANI UYGULUYOR"

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinin Başkanı Remzi Huri, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndekilere karşı "soykırım" planı uyguladığını söyledi.

Huri, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması bir savaş suçudur." ifadelerine yer vererek, İsrail'in, Filistinli sivillere ve ibadethanelere karşı devam eden suçlarına bir yenisinin daha eklendiği belirtti.

"İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımıza karşı soykırım planı uyguladığına dair resim tüm dünyaya açık hale geldi." ifadesini kullanan Huri, şunları kaydetti:

"Müslüman ve Hıristiyanlardan oluşan yaklaşık 500 Filistin vatandaşının barındığı kilisenin hedef alınması, İsrail işgalinin ana hedeflerinin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız vatandaşlar olduğunu doğruluyor."

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in dün akşam Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 4 bin 137'ye yükseldiğini duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıya ilişkin, ibadethanelerin ve dini kurumların güvenliğinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Halkımız soruyor, Ukraynalıları gıda ve ilaçtan mahrum bırakmak savaş suçu oluyor da Gazzeliler mahrum bırakılınca neden savaş suçu olmuyor?

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğince (ASEAN), İsrail-Filistin çatışmasında "can kayıplarının önlenmesi için şiddetin derhal sonlandırılması" çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 80 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail hükümeti, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki ofisinin kapatılmasına imkan sağlayan acil durum düzenlemelerini onayladı.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yüzde 80'inin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıdan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttuğunu ortaya koydu. İsrail'deki bir ankete göre, halkın yüzde 80'i 7 Ekim saldırılarından Netanyahu'yu sorumlu tutuyor.

İsrail askerlerinin, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde yer alan Tesalim kasabası yakınlarında bir Yahudi yerleşimciyi "yanlışlıkla" öldürdüğü bildirildi

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi.

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 hedefi vurduğu belirtildi.

Japonya'da Müslüman ve gayrimüslim kanaat önderleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına tepki gösterdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze'de yerinden edilen kişilerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İsrail-Filistin çatışmasını görüştü.

Gazzeli doktor Fayda Malhis bölgedeki son durumu CNN Türk canlı yayınında anlattı. Malhis, 'Saldırıda ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk' dedi. Malhis Şifa Hastanesi'nde yaklaşık 40 bin kişinin olduğunu belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusunu isimlendirmeye hazır olmadıklarını belirtti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinlilerin sayısının 13'e yükseldiği, ordu güçlerinin yaklaşık 30 saat sonra kamptan çekildiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

06:17 Tunus Kültür Bakanlığı, "acımasız siyonist saldırganlığına maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma" amacıyla 34. Kartaca Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.

06:07 Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İsrail'in açık saldırganlığına ve geniş çaplı bir savaş suçuna maruz kalan Filistin halkını desteklemek için acil eylem çağrısında bulundu.

05:58 Filistin'in Bogota Büyükelçisinin kızı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya "Filistin'e yönelik desteği" dolayısıyla teşekkür mektubu gönderdi.

05:49 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

05:29 Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinin Başkanı Remzi Huri, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndekilere karşı "soykırım" planı uyguladığını söyledi.

05:11 İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir caminin daha tamamen yıkıldığı bildirildi.

04:29 Güney Amerika ülkelerinden Arjantin ve Ekvador'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.

04:24 ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye yarın "acil bütçe" talebinde bulunacağını bildirdi.

01:53 İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 11 Ekim'de Gazze'nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını duyurdu.

01:52 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirdi.

01:49 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

01:46 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden tanksavar füzeleri fırlatma girişimi gerekçesiyle Hizbullah üyelerinden oluşan 3 kişilik bir "hücreyi" hedef aldığını açıkladı.

01:05 Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıyı kınadı.

00:49 Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'e saldırılarını ele aldı.

00:45 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuka uygun operasyonlar yürütmesini beklediğini ve İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini belirtti.

00:37 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'den Kızıldeniz boyunca İsrail yönüne fırlatılan 3 füze ile Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine saldıran insansız hava araçlarına (İHA) müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.