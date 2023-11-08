İsrail'in Gazze'ye saldırıları resmen belgelendi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 33'üncü gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne bombardıman anları görüntülendi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık tesislerine yönelik saldırılara yer verildi. Açıklamada, "DSÖ, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine yönelik 108 saldırı belgeledi. Saldırılar 512 kişinin ölümüne, 654 kişinin yaralanmasına, 39 tesis ve 36 ambulansın zarar görmesine neden oldu." ifadeleri kullandı.

Açıklamada ayrıca sivillerin ve sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunması çağrısında da bulunuldu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrailli askeri uzman Amos Harel, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde durumun, "Başbakan Binyamin Netanyahu'unun çizdiği tablodan daha karmaşık" olduğunu ifade etti.

Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı, 10 ayda yaklaşık 10 kat artarak 303 milyon avroya yükseldi.

Pakistan İslam Uleması Cemiyeti Partisinin (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, insan hakları ve demokrasi konusunda gelişmiş ülke olduklarını iddia eden Batılı ülkelerin, "İsrail'in işlediği savaş suçlarının parçası haline geldiğini" belirterek, "ABD, İngiltere ve diğer Batılı devletler, İsrail'e masumları öldürmesi için silah gönderiyor." dedi.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu Filistinlilerden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Guterres, "Çatışmalarda bir yılda ölen çocuk sayısı yüzlerle ifade edilirdi. Gazze'de kısa sürede binlerce çocuk öldürüldü. (İsrail'in) askeri yönteminde bir hata olduğu açık." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine yönelik 108 saldırının belgelendiğini bildirdi.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana süren yoğun bombardımanına dünyadan tepkiler artarak devam ederken İsrail'e geleneksel desteğini sürdüren Batı yönetimleri gerek kendi ülkeleri gerek dünyadan gelen eleştiriler karşısında insani söylemi artırmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yaptığı katliamların dayanılmaz boyutlara geldiğini belirterek, "Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in 33 gündür devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin "felaket bölgesi" haline geldiği belirtildi.

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Gazze'deki son durumu, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İsrail'in, ABD'den 200 adet "kamikaze dron" olarak da bilinen "Sustalı 600" tipi insansız hava aracı (İHA) satın almak istediği bildirildi.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkı ile dayanışmalarını vurgulamak için gösteriler düzenledi.

İsrail ordusu Lübnan topraklarından düzenlenen füzeli saldırıda 2 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet'te devam eden sessiz oturma eylemine turistler de destek verdi.

Fransa'da Elysee Sarayı kaynakları, Gazze'deki insani durumun iyileşmesinin İsrail dahil herkesin çıkarına olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, Gazzeliler için sahra hastaneleri, ambulans, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak geminin yarın İzmir'den Mısır'a hareket edeceğini bildirdi.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 16 hastane ile 34 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurdu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs bölgesinde Filistinli tutuklu çocuğun ailesine ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "başarılı barış süreci için Gazze'de kurulacak yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesi" gerektiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.

Norveç'te onlarca aktivist, İsrail'in Gazze'de sivilleri katletmesini, merkez tren istasyonunda kefen giyerek protesto etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Şeria'ya yerleşen yaklaşık 6 bin Gazzeli işçiye şilte, battaniye, yastık, havlu ve giysilerden oluşan malzeme seti desteğinde bulundu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle elektrik iletim ve dağıtım ağlarının yüzde 70'inin zarara uğradığı belirtildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte ile İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması çabalarını ele aldı.

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 18 Filistinli hayatını kaybetti

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569 oldu. Ölenlerin 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın.

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 33'e yükseldi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Endonezya Hastanesi Müdürü Atıf el-Kahlut, sadece 24 saat yetecek kadar yakıtları kaldığını, yeni bir gelişme olmazsa bu sürenin sonunda faaliyetlerinin duracağını belirtti

BM Raportörü Rajagopal: Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur

İsrail güçleri 2 gazetecinin de aralarında bulunduğu 65 Filistinliyi gözaltına aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 8 aracı imha ettiklerini duyurdu

İran: BM, İsrail'in nükleer silahları karşısındaki sessizliğini bozmalı

Gazze'deki bir manastırda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 8 Yunan'ın mahsur kaldığı bildirildi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili, "Şu anda Gazze'de yaşananların gerekli tedbirlerin ötesine geçtiğini kabul edelim. Tabii ki (İsrail'in) kendini savunma hakkı var ancak bu hakkın nasıl kullanıldığı da önemli." dedi

Irak hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler için 10 milyon litre yakıt bağışında bulunma kararı aldı

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğü duyuruldu

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetiminin Filistin'in özel meselesi olduğunu, hiçbir gücün bu gerçeği değiştirmeyi başaramayacağını belirtti

Hamas'ın saldırılarında yakınlarını kaybeden İsrailliler Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu

05:52 Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, tarafsızlık politikasını uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

04:09 İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Imran Hussain, parti lideri Keir Starmer'ın İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze'de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etti.

03:27 Cezayir İşçi Partisi (PT), Arap Birliği'nin İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği "vahşetin sorumlusu" olduğunu belirterek, Cezayir devletine birlikten çekilme çağrısı yaptı.

03:06 Filistin Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki, "Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur" dedi.

02:57 ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıdı.

02:44 Japonya ve ABD, Gazze Şeridi'nde tansiyonun düşürülmesi ve insani durumun iyileştirilmesinde, birlikte çalışmayı sürdürecek.

01:46 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybeden 89 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı için BM Cenevre Ofisi'nde anma töreni düzenlendi.

01:27 Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda anne ve babasını kaybeden İsrailli Moaz Inon, "Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş asla bitmeyecek" dedi.

01:17 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin aileleri, birinci ay anma töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini istifaya çağırdı.

00:47 İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Gazze'deki insani yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kendilerinin düzenleyip düzenlemediği sorusunu, "olayın tam koordinatlarını ve zamanını" bilmedikleri gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

00:36 Belçika Federal Parlamentosuna İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların boykot edilmesini içeren yasa tasarısı sunuldu.

00:16 Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki bazı bölgeleri hedef aldıklarını ileri sürdükleri 10 insansız hava aracının (İHA) görüntülerini paylaştı.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.