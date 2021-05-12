İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

AA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:25 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:25

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.



İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi.

Sabah saatlerinde devam eden İsrail saldırılarında, caddelerin ve altyapı sistemlerinin de hedefler arasında olduğu ifade edildi.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin evlerinin ve kalabalık yerleşim alanlarının kasıtlı olarak hedef alınmasının Gazze halkını paniğe sevk ettiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerinin yanı sıra sokaklar ve ticari işletmeler de ağır hasar aldı.

- KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.



İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 12'si çocuk 35 Filistinli şehit oldu, 233 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin ise 5 İsraillinin ölümüne, 45 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

İSRAİL POLİSİ FİLİSTİNLİ ŞEHİDİN CENAZESİNDE ÇIKAN OLAYLARLA İLGİLİ 150 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

İsrail'de dün gece polis ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalara katıldığı şüphesiyle 150 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, "Polis, dünkü geniş çaplı olayların ardından Remle ve Lid başta olmak üzere ülkenin kuzey bölgelerinde olaylarla ilgili 150 şüpheliyi gözaltına aldı." dedi.

Rosenfeld, dün gece olayların kontrolden çıkmasının ardından olağanüstü hal ilan edilen Lid kentinde polisin düzeni sağlamak için çalıştığını kaydetti.

- LİD KENTİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti.

Tören sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşanmıştı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri gözaltına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermiş ve olaylarda Filistinliler ile bazı polisler yaralanmıştı.

İsrail güçlerine ait bir polis aracının da yakıldığı olayların kontrolden çıkması üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.