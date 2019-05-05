23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 23 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dünden bu yana devam eden İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısının 23'e yükseldiğini bildirdi

  • AA
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 3 Filistinli daha şehit oldu. 
 
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 12 yaşındaki Abdurrahman Atiyye Ebu el-Cidyan'ın ve Abdurrahim Mustafa Taha Medhun'un şehit olduğu belirtildi.
 
Açıklamada ayrıca Refah kentine yönelik saldırılarda yaralanan Hani Hamdan Ebu Şar'ın (37) da şehit olduğu aktarıldı. 
 
İsrail'in dünden bu yana süren saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 23'e, yaralıların sayısı 154'e yükseldi.
 
Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 3 kişi ölmüştü.
 
- İsrail-Gazze arasındaki gerginlik
 
Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti. 
 
Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek, savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı. 
 
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu. 
 
Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.

Bomonti’de tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 23'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 23'e yükseldi

Teröristlere ait barınak ve sığınak imha edildi

Teröristlere ait barınak ve sığınak imha edildi

MSB: Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

MSB: Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Trump'tan ramazan mesajı

Trump'tan ramazan mesajı

Aslan Kartal'ı avladı, liderlik koltuğuna oturdu

Aslan Kartal'ı avladı, liderlik koltuğuna oturdu

Feci kaza! Yolcu uçağı iniş yaparken alevler içinde kaldı

Feci kaza! Yolcu uçağı iniş yaparken alevler içinde kaldı

Bakan Akar'dan şehidin ailesine taziye ziyareti

Bakan Akar'dan şehidin ailesine taziye ziyareti

Kuzey Kore yeni bir tür silah denedi

Kuzey Kore yeni bir tür silah denedi
 

POPÜLER HABERLER

Kungfu ustasından inanılmaz yetenek! Burnundan içip gözünden fışkırtıyor

Kungfu ustasından inanılmaz yetenek! Burnundan içip gözünden fışkırtıyor

Star Wars'ta Chewbacca rolü kamera arkası fotoğrafları

Star Wars'ta Chewbacca rolü kamera arkası fotoğrafları

Dünyanın cazibe merkezi olacak! Ve başlıyor

Dünyanın cazibe merkezi olacak! Ve başlıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA