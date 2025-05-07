Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 38 ölü ve 145 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 545 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 856 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'i Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararını iptal etmeye çağırdı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 653'e çıktı

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki 24 esirden 3'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı

Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'ndeki arabuluculuk çabalarının koordineli şekilde sürdüğünü ve yaklaşık 20 aydır devam eden İsrail'in soykırımı nedeniyle yaşanan insani krizi sona erdirmeyi amaçlayan ortak bir vizyona dayandığını belirtti

Avrupa Parlamentosunun (AP) Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan, İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında pasif kalan Avrupa ülkelerinin soykırıma ortak olduğunu ve siyasetçilerin üstlenmesi gereken rolü üniversite öğrencilerinin devraldığını belirtti

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, Gazze'ye uygulanan abluka nedeniyle temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını belirterek "Artık durum, aylar geçtikçe değil, saatler geçtikçe kötüye gidiyor." dedi

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "El-Kerame" okuluna düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirdikleri saldırıda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

06.35 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, amacının Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek olduğunu belirtti.

04.12 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliam ve soykırımına sessiz kalmasını, "saldırıya ve zorla yerinden etme planına ortaklık" olarak nitelendirerek, Filistin halkı için derhal uluslararası koruma sağlanması çağrısı yaptı.

03.42 İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen İsrail'e tepki gösterdi. Harris, "Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi karşısında ne kadar iğrendiğimizi ve dehşete kapıldığımızı diplomatik olarak ifade edecek cümle bulmakta zorlanıyoruz. Çocuklar açlık çekiyor. En temel ağrı kesicilere ulaşılamıyor. Hastaneler vuruluyor ve Gazze'deki ölü ve yıkımın büyüklüğü hayal edilemez seviyede." dedi.

03.31 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir okula 24 saat içinde düzenlediği ikinci saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

02.55 Gazze Şeridi'nde İsrail'in attığı ancak patlamayan yaklaşık 3 bin mühimmat olduğu ve bunların Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından binlerce patlayıcı üretilerek İsrail tanklarını ve araçlarını imha etmesinde kullanmasına olanak sağlayan hayati bir kaynak haline geldiği bildirildi.

02.20 İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İngiltere hükümetinin Gazze'de ilhaka ve İsrail'in bölgedeki operasyonlarını genişletmesine karşı olduğunu açıkladı.

00.26 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in tam bir abluka uyguladığı Gazze'ye yardımların ulaştırılması konusunda yakın zamanda "çok iyi bir gelişme" yaşanacağını bildirdi.

00.00 Hamas, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sığınmacılara ev sahipliği yapan bir okulun bombalanmasının İsrail'in "vahşetini ve süregelen suç eğilimini" yansıttığını belirterek, İsrailli liderlerin savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 507 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 711 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 615'e, yaralıların sayısının da 118 bin 752'ye yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E SERT UYARI: GAZZE'DEKİ İLHAK PLANI KABUL EDİLEMEZ!

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İngiltere hükümetinin Gazze'de ilhaka ve İsrail'in bölgedeki operasyonlarını genişletmesine karşı olduğunu açıkladı.

Falconer, İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki işgali genişletme planına değinerek, "Bu karar insanların çektiği acı ve insani yardım ihtiyacı zaten kabul edilemez seviyedeyken geldi." değerlendirmesinde bulundu.