İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 48 bin 388'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 48 saatte hastanelere 21'i enkaz altından çıkarılan 23 kişinin cansız bedeninin ulaştığı aktarılan açıklamada, 23 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 388'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 803'e yükseldiği bildirildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan Menşiye Mahallesi'ne askeri buldozerlerle girerek, yolları tahrip etti ve Filistinlilere ait 11 evin duvarlarını yıktı.

İsrail'in 471 gün devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 48 saatte 21'i enkaz altından çıkarılan 23 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Hamas, ramazan ayının gelmesiyle birlikte Filistinlilere işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya sıkça gidip orada kalmaları çağrısında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın yeniden başlaması halinde İsrail'e "ateş yağdıracakları" tehdidinde bulundu.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ibadete gelen Müslümanlara yönelik baskılarını giderek artıran İsrail'e uyarıda bulundu.

Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Varsen Ağabekyan, İsrail'in son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik acımasız bir şekilde artırdığını belirterek buradaki Filistin halkının "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki soykırım saldırılarını Batı Şeria'ya taşımasından" korktuğunu söyledi.

ABD yönetimi, İsrail'e aralarında çok sayıda buldozer, bomba, çeşitli mühimmat ve diğer askeri ekipmanların olduğu yaklaşık 3 milyar dolar değerinde yeni silah satışına onay verdi.

00.38 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik son saldırılarında enkaza dönen binaların ve evlerin arasında ramazan ayının ilk sahurunu yaptı. Filistinliler, yıkımın ortasında ramazan ayına özel yapılan ışıklı süslemelerle ramazanın manevi atmosferini yaşadı.

00.20 Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in yaklaşık 16 ay süren ağır bombardımanı sonucu yıkılan camilerin enkazı üzerinde ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.

00.00 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yarın sona erecek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasına dair üst düzey yetkililerle istişare görüşmelerinde bulunduğu belirtildi. Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun üst düzey yetkililerle yaptığı istişarelerin önemine binaen görüşmelerin "kırmızı hatla" gerçekleştirildiğine işaret etti. Haberde, Netanyahu'nun İsrailli yetkililerle "Gazze'ye yeniden savaş açmanın yollarını ele alacağı" ifade edildi.