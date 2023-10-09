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Dünya

İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 06:55 - Güncelleme:
İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybetti
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Gazze Şeridi'ndeki AA muhabirinin hastane ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu toplam 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı. Aynı bölgede Hamas Hareketi'nin kurucularından ve Siyasi Büro Üyesi Ravhi Müşteha'nın evine de benzeri bir hava saldırısı düzenlendi.

Hava saldırılarının özellikle bu gece çok yoğun olduğunu belirten AA muhabiri, sabah saat 05.38 itibariyle bombardımanın kentin birçok yerinde aralıksız sürdüğünü aktardı.

Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu.

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