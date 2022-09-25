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Dünya

İsrail'in hak ihlalleri Gazze'de fotoğraf sergisi oldu

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 'İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerini' konu alan fotoğraf sergisi düzenlendi.

AA25 Eylül 2022 Pazar 15:11 - Güncelleme:
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Gazze'deki hükümete bağlı Basın Ofisi tarafından Malezya Gazze'yi Sevenler Derneğine ait merkezde açılan sergide 80'den fazla fotoğraf yer aldı.

Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'ün farklı bölgelerindeki olayları takip ederken İsrail kurşunlarının isabet ettiği gazetecilerin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan binalar ve medya kuruluşlarının ofislerine ait fotoğraflar da sergide ziyarete açıldı.

Basın Ofisi Halkla ilişkiler Müdürü Mahmud el-Fera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide yer alan her fotoğrafın, gazetecilerin İsrail'in saldırılarına doğrudan hedef olduktan sonra yaşadığı acı bir hikayeyi yansıttığını söyledi.

Gazetecilerin, işgal altındaki Filistin topraklarının her yerinde sürekli ve sistemli şekilde öldürülme, yaralanma, gözaltı, işkence gibi çeşitli ihlallere maruz kaldığına dikkati çeken Fera, serginin medya sektörüne karşı işlenen en belirgin ihlaller hakkında dünyaya bir mesaj gönderdiğini aktardı.

Fera, gazetecilere, "işgal güçlerinin, Filistin halkına ve topraklarına karşı işlediği suçları ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam etme" çağrısında bulundu.

Filistinli yetkili, gazetecilerin, "gerçeğin gözleri" olduğunu, suçları ve ihlalleri konu edinmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Gazetecileri Destekleme Komitesi, aylık yayımladığı raporlarda, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında çalışan gazetecilere yönelik çeşitli ihlaller" gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Komitenin ağustos ayı raporunda, İsrail'in 17 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığı; bu kişilerin idari tutukluluk dahil olmak üzere çeşitli ihlallere maruz kaldığı aktarılmıştı.

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