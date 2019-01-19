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İsrail'in Hamas'la esir takası yapmak istediği iddia edildi

İsrail yönetiminin, nisan ayında yapılacak seçim öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutan Hamas ile esir takası yapmak istediği iddia edildi.

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Londra merkezli El Arabiya El Cedid gazetesine konuşan ve kimliği açıklanmayan Hamaslı yetkililer, İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için dolaylı görüşmelerin yeniden başladığını öne sürdü.

Hamaslı yetkililer, görüşmelerin Mısır ve bazı Avrupalı yetkililerin aracılığıyla dolaylı yapıldığını, İsrail yönetimin 9 Nisan'da yapılacak erken seçimden önce esir takası konusunda anlaşmaya varmak istediğini ileri sürdü.

İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında esir takası görüşmelerinin yeniden başladığı yönündeki iddianın anketlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya olan desteğin düşmeye başladığı dönemde gündeme gelmesine dikkati çekti.

Hem İsrail hem de Hamas yönetimi El Arabiya El Cedid gazetesindeki habere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Yerel basında daha önce de İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması için dolaylı görüşmeler yapıldığına yönelik birçok haber yer almış ancak iki taraf arasında herhangi bir mutabakat sağlanamamıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş, ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

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