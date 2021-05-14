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Dünya

İsrail'in Han Yunus'taki hava saldırılarında iki katlı bina yıkıldı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki katlı bir binayı yıktı.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 13:43 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 13:44
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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırılarında Astal ailesine ait iki katlı bir ev yerle bir oldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Öte yandan Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'ne komşu İsrail bölgelerini havan mermileriyle hedef aldıklarını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a çıktığı ifade edilmişti.

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