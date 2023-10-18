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Dünya

İsrail'in hastane saldırısı sonrası tepkiler büyüyor: Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te grev

İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalaması sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin halkı genel grev ilan etti.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 12:24 - Güncelleme:
İsrail'in hastane saldırısı sonrası tepkiler büyüyor: Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te grev
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği menfur katliam ve devam eden İsrail saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildiği" ifade edildi.

Filistin direniş güçlerinin çağrısıyla gerçekleştirilen grevin, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki üniversite, banka, iş yerleri olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları kapsadığı kaydedildi.

Toplu taşıma araçlarının da katıldığı grevin, yaşamın tüm alanlarını etkilediği belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın dünkü hastane saldırısı sonrası ilan ettiği 3 günlük yas dolayısıyla resmi kurumlarda bayrakların yarıya indirildiği ifade edildi.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas, 3 günlük yas ilan etmişti.

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