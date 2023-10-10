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Dünya

İsrail'in hava saldırıları Gazze'nin birçok mahallesini enkaza çevirdi

İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere bazı mahalleler moloz yığını haline geldi.

AA10 Ekim 2023 Salı 11:30 - Güncelleme:
İsrail'in hava saldırıları Gazze'nin birçok mahallesini enkaza çevirdi
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"Gazze Şeridi'nin en prestijli mahallesi" olarak anılan Rimal, İsrail savaş uçaklarının ev ve binaları yerle bir ederek, moloz ve demir yığınına çevirdiği bir yere dönüştü.

Saldırıların ardından evlerinin durumuna bakmaya gelen bölge sakinleri yıkımın boyutu karşısında şaşkınlığa uğrarken, büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

İsrail savaş uçakları dün gün boyu evlerin yanı sıra kamu binalarını, bakanlıkları, hizmet tesislerini, camileri ve okulları da hedef aldı.

Tamamen yıkılmayan evler de aldığı büyük hasar sebebiyle artık oturulamaz hale geldi.

Bu saldırılar sonucunda mahallede yaşayan aileler başka bölgelere kaçmak zorunda kalırken, bazı aileler de İsrail ordusunun evlerini derhal terk etmelerini istemesi üzerine erken saatlerde evlerinden çıktı.

İsrail savaş uçakları dün, Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi'nin büyük bölümünü bombalamıştı.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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