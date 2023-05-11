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Dünya

İsrail'in hava saldırısına Gazze'den roketli cevap: 1 ölü, 5 yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına karşılık fırlatılan roketler nedeniyle 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

IHA11 Mayıs 2023 Perşembe 20:51 - Güncelleme:
İsrail'in hava saldırısına Gazze'den roketli cevap: 1 ölü, 5 yaralı
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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ederken, İsrail saldırılarına roketlerle karşılık veriliyor. Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden biri başkent Tel Aviv'in 20 kilometre güneyinde Rehovot'ta 4 katlı bir binaya isabet etti. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, roket saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail saldırılarında 28 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 9 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 84 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

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