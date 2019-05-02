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İsrail’in hava saldırısına Hamas’tan iki roketli misilleme

Hamas, İsrail’in yangın balonlarının salındığını iddia ettiği mevzilere yaptığı hava saldırılarına misilleme olarak İsrail’e iki roket fırlattı.

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Filistin mahalli kaynakları İsaril'in savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzey tarafından bulunan Beyt  Lahya'nın kuzey yakınlarına 5 füze fırlattığını bildirdi. Atılan füzelerin bölgede boş bulunan binalara isabet ederek yangına sebep olduğu kaydedildiği, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. İsrail Ordusu sözcüsü Avichay Adraee, İsrail uçaklarının işgal altında tutulan Gazze Şeridi’nde, İsrail’e doğru bırakılan yangın balonlarının salındığı Hamas mevzilerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti. İsrail Savunma Bakanlığı yangın balonlarının atılmasından, 2007'den beri Gazze’nin kontrolünü ’den beri elinde bulunduran Hamas’ı sorumlu tuttuğunu söyledi. Hamas’ın İsrail’in hava saldırılarına misilleme olarak İsrail topraklarına 2 füze gönderdiği belirtildi.
 
1 Nisan’da Mısırın arabulucuğu ile İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması sayesinde bölgede bir süredir devam eden kısmi sükunet böylece sona ermiş oldu.
 
İsrail önceki gün, İsrail’e İslami Cihat tarafından bir roket atılmasını bahane ederek  Gazze’nin balık avlanma alanını 28 km’den 11 km’ye düşürmüştü. Filistinli grup bu iddiayı reddetmişti.
 
İnsan Hakları Grubu, İsrail’in avlanma alanını sürekli değiştirmesinin toplu cezalandırma olduğunu ve illegal bir cezalandırma olduğunu açıkladı.

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