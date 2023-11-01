Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıtın tükenmesi ve iki kez bombalanması nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze şehrinin güneyindeki Nitzarim yerleşim yerinin yakınlarında bulunan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde yakıtın bitmesi ve binanın 2 kez bombalanmasının ardından faaliyetlerin durdurulduğu bildirildi.

36 bin metrekare kapalı alana sahip, 180 yatak kapasiteli hastane, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılıp Filistin makamlarına devredilmişti. Gazze Şeridi'ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının 2 kez hedefi olmuştu. Hastanenin üçüncü ve son katı saldırı sonucu ağır hasar almıştı. Kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz haftalarda yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı bölümler kapatılmıştı.

Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi'nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.