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İsrail'in Irak'a yönelik hava saldırıları Suriye'deki YPG/PKK üslerinden yaptığı iddia edildi

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine yönelik hava saldırılarının, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki üslerden gerçekleştirildiği öne sürüldü.

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Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine yönelik hava saldırılarının, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de kontrolü altındaki üslerden yapıldığı iddia edildi.
 
İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesinde, "Bağdat, Irak'taki İsrail saldırılarının Suriye'de YPG kontrolündeki bölgelerden yapıldığına inanıyor" başlıklı haber yayımlandı.
 
Bağdat'taki son istihbarat gelişmelerine ilişkin bilgisi olduğu düşünülen ve isminin gizli kalmasını isteyen üst düzey bir Iraklı yetkiliye dayandırılan habere göre Irak istihbaratı, Haşdi Şabi güçlerine yönelik son 5 hava saldırısının Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'nın kontrol ettiği üslerden gerçekleştirildiğini düşünüyor.
 
Irak'taki son saldırıların YPG/PKK ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle İsrail tarafından düzenlendiğini söyleyen yetkili, "İnsansız hava saldırıları, Suudi Arabistan'ın finansal desteği ve yardımıyla YPG bölgesinden başlatıldı." ifadesini kullandı.
 
Üst düzey yetkiliye göre, Irak'taki üslere saldırı planı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan'ın haziranda Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelere ziyaretinde ortaya çıktı.
 
Sabhan'ın, Suriye ziyaretinde Arap aşiretlerinden YPG/PKK'ya destek istediği iddia edilmişti.
 
İsrail insansız hava araçlarının (İHA) Irak'taki hedefleri vuracak menzile sahip olmadığına, bu yüzden saldırılarda kuzey Suriye'nin kullanıldığına işaret eden Iraklı yetkili, "İsrailli yetkililer, İHA'ları YPG'nin kontrolü altındaki üslerden yönetiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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