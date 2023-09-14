İsrail'in ''İran hava üssü inşa ediyor'' iddiaları karşısında Lübnan hükümeti sessiz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 11 Eylül'de, İran'ın Lübnan topraklarında İsrail sınırına yakın bölgede bir hava üssü kurmaya hazırlandığını iddia etti.

Gallant, hava pistinin inşa edildiği bölgeye ilişkin uydu görüntülerini de paylaştı. İsrail'in ardından AP de söz konusu alana ilişkin uydu görüntülerine ulaştı.

AA muhabiri, Hizbullah tarafından askeri bölge ilan edilip sivillerin girişine izin verilmeyen ve hava pistinin yer aldığı öne sürülen konum bilgilerini araştırıp, Hizbullah Hareketi, Lübnan hükümeti ve bölge milletvekiline iddiaları sordu.

- HİZBULLAH'IN ASKERİ TATBİKAT YAPTIĞI BÖLGE



Hizbullah'ın inşa ettiği ileri sürülen hava üssü, ülkenin güneyinde Cezzin ilçesine bağlı Kefarhunne ve Aramta köyleri arasındaki "Birket Cabbur" bölgesinde yer alıyor.

Arapçada "yapay havuz" anlamına gelen Birket Cabbur, daha önce dağlık ve sedir ağaçlarıyla kaplı bölgedeki Hristiyan çiftçiler tarafından su toplamak için kullanılıyordu.

Açık kaynaklara göre İsrail, 1982'de Lübnan'ın güneyini işgal ettiği zaman burayı 3 vilayetin (Güney, Nebatiye ve Bekaa vilayeti) kesiştiği bir nokta olması nedeniyle askeri bölge ilan ederek kimsenin girişine izin vermedi.

İsrail'in 2000'de bölgeden çekilmesinden sonra söz konusu çevre bu sefer Hizbullah tarafından "askeri bölge" ilan edildi.

Hizbullah hava üssünden yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Aramta köyü yakınlarında 21 Mayıs'ta bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Basının da davet edildiği tatbikat kapsamında Hizbullah'ın gözetimi ve organizasyonu çerçevesinde gazeteciler ve halk ilk defa "askeri bölgeye" girmişti.

- İSRAİL SINIRINA 25 KİLOMETRE MESAFEDE



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 11 Eylül'de hava pistinin inşa edildiği üsse ilişkin paylaştığı görüntülerde İran ve Hizbullah'a ait bayraklar görülüyor.

Sedir ağaçları ile dolu dağlık bölgede inşa edildiği ileri sürülen hava pisti, İsrail tarafında kalan Metulla yerleşim merkezinden yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

AP'nin Planet PBC şirketinden elde ettiği 28 Temmuz'a ait uydu görüntülerine göre Birket Cabbur'da 1,2 kilometrelik bir uçak pisti inşa edilmiş. Bu yılın ocak ayına ait uydu görüntülerinde ise o sırada pistin henüz asfaltla kaplanmadığı görülüyor.

Google Harita üzerinden de uydu görüntülerine detaylıca bakıldığında ormanlık alanda birçok hangar ve askeri eğitim için binalar dikkati çekiyor.

- "ORASI HİZBULLAH'IN ASKERİ BÖLGESİ"



AA muhabirine konuşan Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Milletvekili Gada Eyüb, bölgede bir hava üssünün inşa edildiğini İsrail'in açıklamalarından sonra medyadan öğrendiklerini, söz konusu bölgeye kimsenin giremediğini ifade etti.

Eyüp, bölge hakkında şunları söyledi:

"Hizbullah'ın denetiminde olması nedeniyle bölgedeki cemaat ve vatandaşların kendi arazilerine gitmeleri yasak. Bölge içinde ne olup bittiğini asla bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz tek bir şey var; orası Hizbullah'ın askeri bölgesi."

Eyüp, "Hükümetten bir yanıt bekliyoruz. İsrail'in ithamları yalanlanmalı ya da doğru ise buna karşı harekete geçilmelidir." diye konuştu.

"Bölgedeki araziler kime ait?" sorusuna karşılık Eyüb, "Hepsi çevre köylerdeki Hristiyan vatandaşlar ile Katolik Kilisesi'ne ait arazilerden meydana geliyor." bilgisini verdi.

Lübnan'ın en eski bağımsız günlük gazetesi An-Nahar, 2015'te yayımladığı bir haberde, Eyüb'ün işaret ettiği bölgede bulunan Mezraa Darya Kilisesi'nin metruk halde kaderine terk edildiğini, bunun sebebinin de kilisenin Hizbullah'a ait askeri bölgede yer almasından kaynaklandığını yazmıştı.

Bazı kaynaklar ise kilisenin özel mülk üzerinde inşa edilmesinden dolayı onarılamadığını ve kaderine terk edildiğini belirtiyor.

- HİZBULLAH: "YORUM YAPMAYACAĞIZ"



AA muhabiri, İsrail'in hava üssüne ilişkin iddiaları Hizbullah Hareketi'nin Medya Sorumlusu Rana Sahili'ye sordu.

Sahili, "Konu hakkında herhangi bir yorum yapmayacağız." dedi.

AA ekibi olarak söz konusu bölgeyi görme talebimize karşılık ise Sahili, "Kimse oraya giremez." cevabını verdi.

- ENFORMASYON BAKANLIĞI İDDİALARI YANITSIZ BIRAKTI



AA muhabiri ayrıca konuyla ilgili Lübnan hükümetinin resmi tutumunu öğrenmek için Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari ile temasa geçti.

Mekari'nin ofisi "Ülkenin güneyinde Hizbullah'a ait hava üssü var mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.