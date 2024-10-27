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Dünya

İsrail'in İran saldırı başarısız olsaydı ABD...

İsrail basını, İran'a yönelik saldırının başarısız olması durumunda ABD savaş uçaklarından oluşan bir filonun İsrailli pilotları kurtarmayı planladığını belirtti.

AA27 Ekim 2024 Pazar 13:43 - Güncelleme:
İsrail'in İran saldırı başarısız olsaydı ABD...
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İsrail Ordu Radyosunun haberinde, ABD'nin İran'a saldırmadığı ancak Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarından oluşan bir filonun İsrailli pilotları kurtarmak için hazırlık yaptığı kaydedildi.

Haberde, İsrail Hava Kuvvetlerinin de pilotları ABD'nin yardımı olmadan kurtarmak için bağımsız bir plan hazırladığı aktarıldı.

- İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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