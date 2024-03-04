İsrail'in ırkçı Bakanı Ben-Gvir'dan ''Ramazan'' provokasyonu! Mescid-i Aksa için alçak talep

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 150. gününde sürüyor.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Bakan Ben-Gvir, Polis Komiseri Kobi Shabtai'den, Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yalnızca birkaç bin Müslümanın girmesine izin verilmesini talep etti.

Ben-Gvir'in dün Komiser Shabtai ile yaptığı toplantıda, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanların sayısını sadece birkaç bin ile sınırlamanın doğru olduğunu savunduğu aktarılan haberde, polisin "karışıklık çıkması durumunda hızlı bir şekilde müdahale edebileceğini" söylediği belirtildi.

Haberde, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün, Mescid-i Aksa'da Ramazan ayı boyunca kısıtlamalar konusunda Ben Gvir, Shabtai, ordu ve istihbarat yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapması bekleniyor." denildi. İsrail'deki güvenlik teşkilatı ve siyasi makamlar, Müslümanların Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin nasıl organize edileceğine henüz karar vermedi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin ekibindeki personel arasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş nedeniyle yaygın bir istifa dalgası yaşandığı bildirildi

03:25 Brezilya, Venezuela ve Bolivya'da Filistin'e destek gösterileri yapıldı

02:44 İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya girişlerin sınırlandırılmasını talep etti

01:50 ABD Başkan Yardımcısı Harris, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi

01:18 Kahire'de yürütülen Gazze'de ateşkes müzakereleri bugün devam edecek

00:46 Gazze'deki İsrailli esirlerin İsrail askerlerince öldürülmeden önce ses kayıtları ortaya çıktı

00:29 Alman Başpiskopos Udo Bentz İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere saldırmasına tepki gösterdi