İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2025 Pazar / 22 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in kara harekatı hazırlığı: 1 milyon Filistinliyi sürme planı masada
Dünya

İsrail'in kara harekatı hazırlığı: 1 milyon Filistinliyi sürme planı masada

Siyonist Netanyahu, Gazze kentine yönelik kara saldırısı başlatmadan önce bölgedeki İsrailli esirler hakkında güvenlik istişare toplantısı yapmayı planlıyor.

AA14 Eylül 2025 Pazar 18:50 - Güncelleme:
İsrail'in kara harekatı hazırlığı: 1 milyon Filistinliyi sürme planı masada
ABONE OL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze kentine yönelik kara saldırısı başlatmadan önce bölgedeki İsrailli esirler hakkında güvenlik istişare toplantısı yapacağı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, bakanlar ve bazı güvenlik şefleriyle bugün bir araya gelecek.

İstişare toplantısında Gazze kentine kara saldırıları sırasında İsrailli esirlere zarar vermemek için alınacak önlemlerin görüşüleceği, ayrıca diğer bazı konuların da ele alınacağı aktarıldı.

Görüşmeye Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Milletvekili Aryeh Deri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin katılacağı kaydedildi.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.