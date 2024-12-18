İsrail'in kararı geri adım attırmadı: Kimse bizi susturamayacak

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 439. gününde sürüyor.

İRLANDA BAŞBAKANI HARRİS, İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINI ELEŞTİREN ÜLKESİNİN SUSTURULAMAYACAĞINI SÖYLEDİ

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle ülkesinin İsrail tarafından susturulamayacağını belirtti.

Harris, İsrail'in Dublin Büyükelçiliği'ni kapatacağını duyurmasının ardından Dun Laoghaire'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun büyükelçiliği kapatma kararının "dikkat dağıtma diplomasisi" olduğunu söyleyen Harris, şu ifadeleri kullandı:

"Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Çocukları öldürmek, bence bu kınanacak bir şey. Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Gazze'de gördüğümüz sivil ölümlerinin boyutu. Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? İnsanların açlığa terk edilmesi ve insani yardımın akmaması."

Harris, gazetecilerin İrlanda'nın tutumunu sorması üzerine, "Bugün burada hepiniz İrlanda'nın tutumunu soruyorsunuz. Peki İsrail'in eylemleri? Netanyahu'nun Gazze'deki masum çocuklara yaptıklarına ne demeli? Bu bir yıkım diplomasisidir." dedi.

İsrail'in bu kararı almasının son derece üzücü olduğunu vurgulayan Harris, bu şekilde olmamasını tercih ettiğini dile getirdi.

Öte yandan, Başbakan Harris, İsrail'le diplomatik temasları sürdüreceklerine işaret ederek, "Ancak, kimse İrlanda'yı susturamayacak." diye konuştu.

- "ÖLEN, SAKAT KALAN, ACI ÇEKEN ÇOCUKLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

İrlanda Başbakanı, ülkesinin insan haklarına değer verdiğinin ve uluslararası hukuka saygı duyduğunun altını çizerek, uluslararası hukukun tutarlı şekilde uygulanmasını beklediklerini kaydetti.

Harris, ifade özgürlüğüne inandığını ve insanların görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını, buna karşın, alternatif bir dizi gerçeğe sahip olma hakları olmadığını söyledi.

Orta Doğu ve Gazze'de yaşananların son derece ciddi ve İrlanda'nın bu konuya ilişkin pozisyonunun ilk günden beri net olduğunu aktaran Harris, 7 Ekim saldırısını kınadıklarını ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Harris, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşın, ölen, sakat kalan ve Gazze'ye girip görmeden dünyanın öğrenemeyeceği şekilde acı çeken masum çocuklar olduğunu biliyoruz. Sadece gönderilmeyen değil, aslında daha da kötüye giden insani yardımlardan bahsediyorum. Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının raporları, durumun son zamanlarda iyileşmek bir yana önemli ölçüde kötüleştiğini gösteriyor."

- İSRAİL, DUBLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ KAPATMA KARARI ALMIŞTI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 15 Aralık'ta İrlanda'nın, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararının ardından Dublin'deki büyükelçiliklerini kapatacaklarını duyurmuştu.

Saar, İrlanda'nın Tel Aviv ile ilişkilerinde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" öne sürmüştü.

Dublin yönetimi, mayısta Norveç ve İspanya'yla birlikte Filistin devletini tanıma kararı da almıştı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in, Dublin Büyükelçiliği'ni kapatma kararını eleştirerek, Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini kapatmayı planlamadıklarını bildirmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:48 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki güvenli olduğunu iddia ettiği El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırını hedef alan bombalı saldırısında Filistinli bir kadın öldü, 5 kişi yaralandı.

01:54 İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle ülkesinin İsrail tarafından susturulamayacağını belirtti.

01:28 ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'un, Hamas ile esir takası ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüşmek üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.

01:17 İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve bazı ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu ve Başkan Joe Biden yönetimini bu konuda yetersiz kalmakla suçladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli öldü, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.