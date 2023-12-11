İsrail'in katliamcı askerleri Gazze'ye gelen yardım malzemelerini yaktı

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren 18 bine yakın sivili katleden İsrail, Gazze'ye gelen yardımların geçişine sınırlı da olsa izin veriyor. Ancak yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmaması için kan donduran yöntemlere başvuruyor.

Gazze'de ekmek, ilaç, su gibi temel yaşam malzemelerine olan ihtiyacı karşılamak için gönderilen yardımların sınırlı da olsa geçişine izin veriliyor. Ancak İsrail askerleri bu geçiş sırasında bile acımasızlığını göstermeyi sürdürüyor.



İsrail askerlerinin yardım tırlarını yağmalamaya başladığı bilinirken sosyal medyaya düşen bir görüntü 'Bu kadarına da pes' dedirtti.



İsrail askerlerinin yardım tırlarında yer alan ürünleri yaktıkları ve bunu yaparken de eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler tepki topladı.

