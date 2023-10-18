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Dünya

İsrail'in katliamı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı! Netanyahu üzerinden Miçotakis'i hedef aldılar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bu hafta planladığı İsrail ziyareti 'güvenlik endişesi' gerekçesiyle iptal edildi. Netahyahu hükümetiyle hiçbir temasta bulunulmaması gerektiğini ifade eden Yunan muhalefeti, 'Bu, suça ortak olma anlamına gelecektir ve Yunan halkı bunu çok ağır cezalandırır' açıklamasında bulundu.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
İsrail'in katliamı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı! Netanyahu üzerinden Miçotakis'i hedef aldılar
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Gazze Hastanesinde son derece acı can kayıplarına yol açan olaylardan ötürü duyduğu derin rahatsızlığı dile getirmektedir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın ilk andan itibaren sivillerin korunması ve insani değerlerin güvence altına alınması gerekliliğini vurguladığı belirtilerek, Yunanistan'ın bu çizgide olmaya devam ettiği kaydedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bu hafta planladığı İsrail ziyareti "güvenlik endişesi" gerekçesiyle iptal edildi.

YUNANİSTAN'DA SOL PARTİLER İSRAİL'İN GAZZE'DE HASTANEYE SALDIRISINI KINADI

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) yapılan açıklamada, "SYRIZA, Gazze'deki hastanenin basın yayın organlarının belirttiği şekilde İsrail tarafından bombalanmasını kınamaktadır." denildi.

Açıklamada, saldırıda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, bunun bir savaş suçu olduğu ifade edildi.

SYRIZA, sivillerin korunması, insani bir krizin önlenmesi ve hepsinden önemlisi ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun Avrupa Birliği'nin (AB) güçlü desteğiyle bir inisiyatif almasına acil ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

- YUNANİSTAN KOMÜNİST PARTİSİNDEN AÇIKLAMA

Yüzde 7,69'luk oy oranı ile 2023 Haziran genel geçimlerinde meclise giren Yunanistan Komünist Partisi'nden (KKE) yapılan açıklamada, "İsrail Devleti artık inanılmaz vahşetlere başvuruyor. Gazze'deki hastanenin bombalanması, alınan bilgilere göre, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Bu gösteriyor ki, hiçbir suçu işlemeye çekinmiyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hükümetin İsrail-Filistin çatışmasındaki tavrına ilişkin şunlar kaydedildi:

"(Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis ve Yeni Demokrasi hükümeti, 'İsrail'in kendini koruma hakkına' ilişkin tarihi temeli olmayan görüşüyle, ilk andan itibaren Filistinlilerin mücadelesini kınamak için koşan partilerle birlikte bu suçları örtbas etmektedirler."

Açıklamada, Miçotakis'in İsrail'e planladığı ziyaretin gerçekleşmemesi gerektiği belirtilerek, "Netahyahu hükümetiyle hiçbir temas yapılmamalıdır. Bu, suça ortak olma anlamına gelecektir ve Yunan halkı bunu çok ağır cezalandırır." ifadesi de yer aldı.

KKE, yarın başkent Atina'da Filistin'e destek eylemi için çağrıda bulunarak, açıklamasını "Filistin'e özgürlük" sözleriyle tamamladı.

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