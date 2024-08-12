İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de son 48 saatte 142 kişi şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında şehit ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 311. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE SON 48 SAATTE 142 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 311 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 142 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 897'ye, yaralı sayısının da 92 bin 152'ye yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Tabiin Okulu'nda gerçekleştirdiği katliamın kurbanlarından kimliği tespit edilemeyen ölü ve yaralıların bu sayıya ayıya dahil edilmediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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