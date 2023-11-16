İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde binlerce kişi ölümle karşı karşıya

Hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.



Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadesi kullandı.



"ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ DURUM ÇOK TEHLİKELİ"



İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar, su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."

