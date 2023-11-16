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Dünya

İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde binlerce kişi ölümle karşı karşıya

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personelinin su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 20:45 - Güncelleme:
İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde binlerce kişi ölümle karşı karşıya
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Hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadesi kullandı.

"ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ DURUM ÇOK TEHLİKELİ"

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar, su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."

  • Gazze
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